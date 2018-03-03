ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Турист, пропавший в районе перевала Дятлова и обнаруженный охотником-манси и свердловскими спасателями, на личной машине отправился домой, в Екатеринбург, сообщает в субботу ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее организатор снегоходных экспедиций Константин Кузнецов рассказал РИА Новости, что туриста, возвращающегося с маршрута, около горы Отортен встретил местный охотник-манси. Мужчина с охотником не поехал, а продолжил движение к перевалу Дятлова.

По словам охотника, с туристом все нормально, он только стер ноги и, судя по всему, поэтому, а также в силу непогоды, выбился из графика похода.

Сообщалось, что координаты нахождения туриста были переданы в МЧС, спасатели двинулись ему навстречу и обнаружили его.

"Сегодня наземная группировка спасателей с туристом покинули базу Ильича и, преодолев 100 километров заснеженной труднопроходимой местности, прибыла в поселок Вижай. Мужчина своим ходом на личном автомобиле отправился в Екатеринбург", — уточняет ведомство.

По данным управления, проведение поисковой операции осложнялось тяжелыми погодными условиями и сложным рельефом местности. Работать приходилось в заснеженных горах, при температуре —40 градусов и сильном ветре. За время поисковой операции наземная группировка преодолела более 200 километров на снегоходах по труднопроходимой местности. У туриста, незначительно отклонившегося от нахоженной тропы и обнаруженного спасателями, были легкие обморожения.

Заявление о пропавшем туристе поступило от его жены 28 февраля. Пропавший — житель города Екатеринбург 1969 года рождения. Он 11 февраля в одиночку ушел в туристическо-познавательный маршрут в район перевала Дятлова. Планируемая дата выхода туриста с маршрута была 27 февраля. Известно, что регистрацию в МЧС он не проходил.

Перевал получил свое название в память о туристической группе Игоря Дятлова, которая погибла здесь зимой 1959 года. Причину смерти туристов тогда так и не выяснили, выдвигается более 100 версий — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.