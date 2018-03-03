Туристический центр "Газпром" в Сочи усилит безопасность, если потребуется

СОЧИ, 3 мар – РИА Новости. Горно-туристический центр "Газпром" всегда следит за безопасностью своих туристов, если ситуация того потребует, будут предприняты дополнительные меры, рассказали РИА Новости в пресс-службе центра "Газпром".

Ранее в соцсетях появились фотографии медведицы с двумя медвежатами недалеко от трасс горнолыжного курорта "Газпром Лаура" в Красной Поляне.

Обычно медведи в этих местах встречаются с апреля, но в этом году зима была теплой, что привело к изменению продолжительности спячки.

Некоторые медведи в Кавказском биосферном заповеднике вообще не ложились спать.

Также биологи предполагают, что животных в спячке могли потревожить мигрирующие медведи с других территорий.

В пресс-службе горно-туристического центра от комментариев по поводу данного случая воздержались, однако уточнили, что курорт всегда следит за безопасностью своих туристов.

"Все зависит от ситуации. Если ситуация того требует, мы принимаем меры. Например, летом, когда туристы начинают ходить по тропам, в походы, мы дополнительно усиливаем меры безопасности, делаем распечатки, памятки, как вести себя при встрече с медведем", — заявили в пресс-службе курорта.