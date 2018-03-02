В Берлине вручили первый в Германии паспорт болельщика ЧМ-2018

БЕРЛИН, 2 мар – РИА Новости. Торжественное вручение первой в Германии персонифицированной карты зрителя чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России – так называемого паспорта болельщика (FAN ID) — состоялось в пятницу в Российском доме науки и культуры в центре немецкой столицы.

В церемонии приняли участие посол РФ в Германии Сергей Нечаев, вице-президент Немецкого футбольного союза Райнер Кох, президент Берлинского футбольного союза Бернд Шульц. Обладателем персонифицированной карты стал житель столицы Кристоф Ладвайн. Глава российской дипмиссии лично вручил ее берлинцу.

Паспорт болельщика оформляется для конкретного зрителя и обязателен для всех посетителей матчей ЧМ, в том числе резидентов России и детей. Для иностранцев паспорт болельщика дает право на безвизовый въезд в Россию.

"Мы рады, что многочисленные болельщики и туристы из Германии едут в Россию на чемпионат мира. Мы знаем, что немецкий футбол очень силен, сборная Германии – заслуженно чемпион мира, выиграла Кубок конфедераций в России. Наши футбольные поля стали счастливыми для немецкой команды, и мы желаем вам успехов", — заявил посол Нечаев.

Кристоф Ладвайн рассказал, отвечая на вопросы корреспондента РИА Новости, что собирается посетить "как минимум три матча" в рамках ЧМ, билеты на них он уже приобрел. Планируется, что немецкая сборная сыграет в Москве, Сочи и Казани. Также он заявил журналистам, что планирует посетить с друзьями Нижний Новгород.

В Российском доме науки и культуры в Берлине к ЧМ-2018 организован "Дом болельщика", там будут выдавать паспорта болельщиков, проходить тематические мероприятия и, возможно, прямые трансляции матчей.