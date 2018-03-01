Краснодарский край подписал соглашение с Русским географическим обществом

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Краснодарский край и Русское географическое общество (РГО) в Москве подписали соглашение о сотрудничестве, которое направлено на содействие изучению географии и смежных наук в регионе и популяризацию географических знаний среди населения, передает корреспондент РИА Новости.

Подписи под документом поставили первый вице-президент РГО, спецпредставитель президента России по Арктике и Антарктике, полярник, герой России Артур Чилингаров и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Запланирована реализация совместных экологических, туристских и экспедиционных проектов, организация и проведение конференций, научных семинаров, конкурсов, фестивалей и выставок.

Чилингаров в ходе церемонии подписания соглашения отметил, что в Краснодарском крае прекрасное отделение Русского географического общества, которое "настроено на многие проекты".

"Этот дом (РГО) открыт для вас. Мы готовы помогать и очень рады встречаться с вами", — сказал Чилингаров, обращаясь к Кондратьеву.

Глава Краснодарского края напомнил, что Кубань — уникальный регион России, это не только здравница и житница страны, но и красивейшее место.

"У нас в крае много уникальных красивейших местечек, которые нуждаются в описании, во внимании с целью их популяризации. Для нас очень важно, чтобы эти места были не просто точкой на карте, а к ним были проложены туристические маршруты, чтобы они стали объектами для показа для жителей нашей страны, а может быть, и туристов из-за рубежа", — сказал Кондратьев.

Он отметил роль Русского географического общества в популяризации уникальных мест России.

"То, что вы делаете, очень важно. Вы даете возможность жителям нашей страны, и конечно, жителям Краснодарского края своими ногами дойти до уникальных, удивительных мест нашей страны, их увидеть, пощупать, подышать воздухом. Это, наверное, самое главное предназначение Русского географического общества — чтобы эта возможность была у жителей нашей страны", — сказал глава Краснодарского края.