«Победа» полетит в Берлин, Варну и Бордо и Грузию

Стюардесса на трапе у самолета российской авиакомпании Победа, совершившего первый рейс из Сочи в Ростов-на-Дону, в аэропорту Ростова-на-Дону.

Стюардесса на трапе у самолета российской авиакомпании Победа, совершившего первый рейс из Сочи в Ростов-на-Дону, в аэропорту Ростова-на-Дону.

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Лоукостер "Победа" получил допуск на регулярные рейсы в Болгарию, Германию, Грузию и на чартерные рейсы во Францию. Продажа билетов начнется после урегулирования формальностей.

Об этом заявили в ассоциации туроператоров АТОР, ссылаясь на февральский приказ Росавиации о выдаче допусков на международные регулярные и чартерные рейсы.

"Аэрофлот" будет в летнем сезоне летать в Бургас с частотой шесть рейсов в неделю. Рейсы в Бургас выбирают, в том числе, собственники жилья в Болгарии, а это 300 тысяч человек. Есть гарантия, что рейсы будут хорошо загружаться", — говорит руководитель туристического бюро Solvex Димитр Цонев.

При этом эксперт отмечает, что появление нового игрока может изменить стоимость перевозок на востребованном болгарском направлении. При этом ранее цены диктовала авиакомпания S7 Airlines. Также рейсы из Бургаса и Варны в Москву осуществляет авиакомпания BulgariaAir.

Теперь "Победа" сможет осуществлять регулярные полеты в Берлин из Москвы (семь рейсов в неделю), в Тбилиси из Краснодара (три рейса в неделю) и в Батуми из Ростова-на-Дону (три рейса в неделю).

Чартерные направления авиакомпании пополнит Бордо. Самолеты "Победы" могут летать из Москвы во Францию два раза в неделю. Стало известно, что билеты будут в открытой продаже, то есть фактически, рейсы будут выполняться как регулярные.

Согласно приказа Росавиации, перевозчик может начать полеты с 1 апреля, заканчивается программа 27 октября.

В том числе допуски на рейсы в Болгарию из разных российских городов получили авиакомпании "Ямал", "Россия", "Икар", Nordwind, в Испанию — "Икар", Nordwind, "Ямал", "Россия", в Иорданию — "Икар" и Nordwind.