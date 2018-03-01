В эти дни в Индии отмечают один из древнейших праздников в мире — фестиваль красок Холи. Как ярко встретить весну — в фотоленте Ria.ru.
Яркие краски древнего праздника: фестиваль Холи в Индии
18:3201.03.2018
(обновлено: 18:38 01.03.2018)
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© AFP 2018 / Dibyangshu SarkarХоли — один из самых ярких праздников в мире. Для жителей Индии он символизирует наступление весны.
Холи — один из самых ярких праздников в мире. Для жителей Индии он символизирует наступление весны.
© REUTERS / Rupak De ChowdhuriДаты празднования Холи варьируются год от года. Фестиваль начинается на следующий день после полнолуния и длится в течение трех дней.
Даты празднования Холи варьируются год от года. Фестиваль начинается на следующий день после полнолуния и длится в течение трех дней.
© AFP 2018 / Narinder NanuИндуистский фестиваль весны является одним из древнейших праздников в мире: он упоминается даже в санскритских текстах и описан в Ведах.
Индуистский фестиваль весны является одним из древнейших праздников в мире: он упоминается даже в санскритских текстах и описан в Ведах.
© AP Photo / Bikas DasСогласно одной из самых распространенных версий появления праздника, он возник как торжество по случаю победы над демоницей Холикой.
© AP Photo / Bikas Das
Согласно одной из самых распространенных версий появления праздника, он возник как торжество по случаю победы над демоницей Холикой.
© REUTERS / Adnan AbidiВо время фестиваля участники праздника осыпают друг друга яркими разноцветными порошками и обливают подкрашенной водой.
Во время фестиваля участники праздника осыпают друг друга яркими разноцветными порошками и обливают подкрашенной водой.
© AFP 2018 / Dibyangshu SarkarСчитается, что яркие краски и смех изгоняют из городов всех злых духов.
Считается, что яркие краски и смех изгоняют из городов всех злых духов.
© AFP 2018 / Sanjay KanojiaСогласно поверью, во время этого праздника даже враги, перемазавшие друг друга яркой краской, становятся друзьями.
Согласно поверью, во время этого праздника даже враги, перемазавшие друг друга яркой краской, становятся друзьями.
© AFP 2018Накануне основных торжеств на улицах городов начинают продавать пакетики с разноцветным порошком, который делают из кукурузной муки с добавлением природных красителей.
Накануне основных торжеств на улицах городов начинают продавать пакетики с разноцветным порошком, который делают из кукурузной муки с добавлением природных красителей.
© REUTERS / Rupak De ChowdhuriПраздник начинается с того, что в полнолуние на улицах разводят огромные костры, на которых сжигают чучело Холики. Считается, что зола этого костра приносит удачу.
Праздник начинается с того, что в полнолуние на улицах разводят огромные костры, на которых сжигают чучело Холики. Считается, что зола этого костра приносит удачу.
© REUTERS / Adnan AbidiПраздник Холи особенно популярен в северных штата Индии, таких как Уттар-Прадеш, Пенджаб и Раджастан, а также в столичном регионе.
Праздник Холи особенно популярен в северных штата Индии, таких как Уттар-Прадеш, Пенджаб и Раджастан, а также в столичном регионе.
© REUTERS / Adnan AbidiВо время Холи на улицах городов организуют многочисленные парады, которые сопровождаются песнями и танцами.
Во время Холи на улицах городов организуют многочисленные парады, которые сопровождаются песнями и танцами.
© REUTERS / Adnan AbidiСчитается, что во время праздника уходят различия между представителями различных каст.
Считается, что во время праздника уходят различия между представителями различных каст.
© AP Photo / Bikas DasВо время праздника не принято сердиться - обсыпанные краской и облитые водой прохожие обычно реагируют на шалость празднующих широкой улыбкой.
© AP Photo / Bikas Das
Во время праздника не принято сердиться - обсыпанные краской и облитые водой прохожие обычно реагируют на шалость празднующих широкой улыбкой.
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