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Яркие краски древнего праздника: фестиваль Холи в Индии

18:3201.03.2018
(обновлено: 18:38 01.03.2018)
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Фестиваль красок Холи в Калькутте
Фестиваль красок Холи в Калькутте
Фестиваль красок Холи в Калькутте
Фестиваль красок Холи в Амритсаре
Фестиваль красок Холи в Нандгаоне
Фестиваль красок Холи в Калькутте
Фестиваль красок Холи в деревне Нандгаон
Фестиваль красок Холи в Калькутте
Фестиваль красок Холи в Аллахабаде
Фестиваль красок Холи в Бхопале
Фестиваль красок Холи в Калькутте
Фестиваль красок Холи в Вриндаване
Фестиваль красок Холи в деревне Нандгаон
Фестиваль красок Холи в Вриндаване
Фестиваль красок Холи в Калькутте
Фестиваль красок Холи в Хайдарабаде
Фестиваль красок Холи в Вриндаване
© AFP 2018 / Dibyangshu SarkarХоли — один из самых ярких праздников в мире. Для жителей Индии он символизирует наступление весны.Фестиваль красок Холи в Калькутте
© AFP 2018 / Dibyangshu Sarkar
Холи — один из самых ярких праздников в мире. Для жителей Индии он символизирует наступление весны.
© REUTERS / Rupak De ChowdhuriДаты празднования Холи варьируются год от года. Фестиваль начинается на следующий день после полнолуния и длится в течение трех дней.Фестиваль красок Холи в Калькутте
© REUTERS / Rupak De Chowdhuri
Даты празднования Холи варьируются год от года. Фестиваль начинается на следующий день после полнолуния и длится в течение трех дней.
© REUTERS / Rupak De ChowdhuriВ 2018 году Индия отмечает праздник Холи 2-3 марта.Фестиваль красок Холи в Калькутте
© REUTERS / Rupak De Chowdhuri
В 2018 году Индия отмечает праздник Холи 2-3 марта.
© AFP 2018 / Narinder NanuИндуистский фестиваль весны является одним из древнейших праздников в мире: он упоминается даже в санскритских текстах и описан в Ведах.Фестиваль красок Холи в Амритсаре
© AFP 2018 / Narinder Nanu
Индуистский фестиваль весны является одним из древнейших праздников в мире: он упоминается даже в санскритских текстах и описан в Ведах.
© REUTERS / Adnan AbidiПолучается, что празднику более трех тысяч лет.Фестиваль красок Холи в Нандгаоне
© REUTERS / Adnan Abidi
Получается, что празднику более трех тысяч лет.
© AP Photo / Bikas DasСогласно одной из самых распространенных версий появления праздника, он возник как торжество по случаю победы над демоницей Холикой.Фестиваль красок Холи в Калькутте
© AP Photo / Bikas Das
Согласно одной из самых распространенных версий появления праздника, он возник как торжество по случаю победы над демоницей Холикой.
© REUTERS / Adnan AbidiВо время фестиваля участники праздника осыпают друг друга яркими разноцветными порошками и обливают подкрашенной водой.Фестиваль красок Холи в деревне Нандгаон
© REUTERS / Adnan Abidi
Во время фестиваля участники праздника осыпают друг друга яркими разноцветными порошками и обливают подкрашенной водой.
© AFP 2018 / Dibyangshu SarkarСчитается, что яркие краски и смех изгоняют из городов всех злых духов.Фестиваль красок Холи в Калькутте
© AFP 2018 / Dibyangshu Sarkar
Считается, что яркие краски и смех изгоняют из городов всех злых духов.
© AFP 2018 / Sanjay KanojiaСогласно поверью, во время этого праздника даже враги, перемазавшие друг друга яркой краской, становятся друзьями.Фестиваль красок Холи в Аллахабаде
© AFP 2018 / Sanjay Kanojia
Согласно поверью, во время этого праздника даже враги, перемазавшие друг друга яркой краской, становятся друзьями.
© AFP 2018Накануне основных торжеств на улицах городов начинают продавать пакетики с разноцветным порошком, который делают из кукурузной муки с добавлением природных красителей.Фестиваль красок Холи в Бхопале
© AFP 2018
Накануне основных торжеств на улицах городов начинают продавать пакетики с разноцветным порошком, который делают из кукурузной муки с добавлением природных красителей.
© REUTERS / Rupak De ChowdhuriПраздник начинается с того, что в полнолуние на улицах разводят огромные костры, на которых сжигают чучело Холики. Считается, что зола этого костра приносит удачу.Фестиваль красок Холи в Калькутте
© REUTERS / Rupak De Chowdhuri
Праздник начинается с того, что в полнолуние на улицах разводят огромные костры, на которых сжигают чучело Холики. Считается, что зола этого костра приносит удачу.
© REUTERS / Adnan AbidiПраздник Холи особенно популярен в северных штата Индии, таких как Уттар-Прадеш, Пенджаб и Раджастан, а также в столичном регионе.Фестиваль красок Холи в Вриндаване
© REUTERS / Adnan Abidi
Праздник Холи особенно популярен в северных штата Индии, таких как Уттар-Прадеш, Пенджаб и Раджастан, а также в столичном регионе.
© REUTERS / Adnan AbidiВо время Холи на улицах городов организуют многочисленные парады, которые сопровождаются песнями и танцами.Фестиваль красок Холи в деревне Нандгаон
© REUTERS / Adnan Abidi
Во время Холи на улицах городов организуют многочисленные парады, которые сопровождаются песнями и танцами.
© REUTERS / Adnan AbidiСчитается, что во время праздника уходят различия между представителями различных каст.Фестиваль красок Холи в Вриндаване
© REUTERS / Adnan Abidi
Считается, что во время праздника уходят различия между представителями различных каст.
© AP Photo / Bikas DasВо время праздника не принято сердиться - обсыпанные краской и облитые водой прохожие обычно реагируют на шалость празднующих широкой улыбкой.Фестиваль красок Холи в Калькутте
© AP Photo / Bikas Das
Во время праздника не принято сердиться - обсыпанные краской и облитые водой прохожие обычно реагируют на шалость празднующих широкой улыбкой.
© AFP 2018 / Noah SeelamФестиваль красок Холи в одной из школ в городе Хайдарабад на юге Индии.Фестиваль красок Холи в Хайдарабаде
© AFP 2018 / Noah Seelam
Фестиваль красок Холи в одной из школ в городе Хайдарабад на юге Индии.
© REUTERS / Adnan AbidiПразднование Холи на роде Кришны в Вриндаване.Фестиваль красок Холи в Вриндаване
© REUTERS / Adnan Abidi
Празднование Холи на роде Кришны в Вриндаване.
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В эти дни в Индии отмечают один из древнейших праздников в мире — фестиваль красок Холи. Как ярко встретить весну — в фотоленте Ria.ru.

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