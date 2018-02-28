Ростуризм предупредил о случае птичьего гриппа в Китае

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Ростуризм призвал российских туроператоров, продающих путевки в Китай, предупреждать туристов о выявлении случая птичьего гриппа в этой стране, сообщается на сайте ведомства.

Роспотребнадзор ранее в среду предупредил о первом случае инфицирования человека вирусом птичьего гриппа группы H7N4 в Китае. Вирус был обнаружен у женщины, накануне контактировавшей с домашними птицами. Отмечается, что вирус H7N4 редко передается от птиц к человеку, однако специалисты не исключают возникновение новых случаев заболеваний. Об этом случае ранее в феврале сообщал и Государственный комитет по делам здравоохранения и планового деторождения КНР.

"Федеральное агентство по туризму рекомендует российским гражданам, находящимся в Китае или планирующим поездки в эту страну, принимать во внимание данную информацию. Ростуризм также призывает туроператоров, реализующих туры в Китай, предупреждать туристов о выявлении случая птичьего гриппа", — говорится в сообщении.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.