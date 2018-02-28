В Ростуризме рассказали о подготовке к ЧМ-2018

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Подготовка к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 стала мощным стимулом развития инфраструктуры, сервисных услуг и, в целом, повышения туристской привлекательности России, заявил в среду руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

"Мощным стимулом развития инфраструктуры и сервиса и, в целом, повышения туристской привлекательности нашей страны стала подготовка к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018", — сказал он, выступая на конференции "Туризм в России: шансы и вызовы ЧМ-2018".

"С 2010 года в среднем по регионам проведения матчей ЧМ-2018 количество коллективных средств размещения выросло на 64%, предприятий общественного питания – на 13%, предприятий розничной торговли – на 18,8%, компаний по прокату автомобилей – на 42%, банковских отделений, банкоматов, обменных пунктов – на 16%, развлекательных центров – на 24%, стадионов – на 4%, музеев – на 2%, памятников – на 4%, других объектов туристского показа – на 41%, благоустроенных туристских зон – на 10%. На 5% возросла протяженность автомобильных дорог", — привел статистические данные Сафонов.

По словам главы Ростуризма, в сфере туризма и гостеприимства количество зарегистрированных и ведущих хозяйственную деятельность предприятий малого и среднего бизнеса выросло на 11%, индивидуальных предпринимателей в этой сфере – на 21%, рабочих мест – на 9%.

"Проведение в нашей стране Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 открыло для российской индустрии гостеприимства "окно возможностей", которое необходимо использовать для достижения долгосрочного позитивного эффекта от мирового футбольного первенства", — отметил чиновник.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.