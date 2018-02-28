Роспотребнадзор предупредил о заражении человека птичьим гриппом в Китае

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил россиян о первом случае инфицирования человека вирусом птичьего гриппа типа A(H7N4) в Китае и просит учитывать эту информацию при планировании поездок, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 14 февраля текущего года Национальная комиссия Китая по вопросам здоровья и планирования семьи (NHFPC) уведомила ВОЗ о случае инфицирования человека вирусом птичьего гриппа A(H7N4). Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок", — говорится в сообщении.

Государственный комитет по делам здравоохранения и планового деторождения КНР 13 февраля зарегистрировал первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N4. Заразившейся оказалась 68-летняя женщина, проживающая в уезде Лиян округа Чанчжоу в провинции Цзянсу.

Отмечалось, что в конце декабря прошлого года женщина контактировала с живой птицей, после чего 25 декабря прошлого года у нее появились симптомы простудного заболевания. Первого января этого года она поступила в больницу, где ей поставили диагноз – тяжелая пневмония, 22 января женщина была выписана из медучреждения.

Анализы женщины были направлены в центр по контролю и профилактике заболеваний, специалисты которого и выявили, что женщина инфицирована вирусом H7N4. После этого местные эпидемиологи провели проверки и исследования, были проверены 28 человек, вступавших в контакт с заболевшей, у них заражения не выявлено.