Роспотребнадзор предупредил о заражении человека птичьим гриппом в Китае

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил россиян о первом случае инфицирования человека вирусом птичьего гриппа типа A(H7N4) в Китае и просит учитывать эту информацию при планировании поездок, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Государственный комитет по делам здравоохранения и планового деторождения КНР 13 февраля зарегистрировал первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N4. Заразившейся оказалась 68-летняя женщина, проживающая в уезде Лиян округа Чанчжоу в провинции Цзянсу.
Анализы женщины были направлены в центр по контролю и профилактике заболеваний, специалисты которого и выявили, что женщина инфицирована вирусом H7N4. После этого местные эпидемиологи провели проверки и исследования, были проверены 28 человек, вступавших в контакт с заболевшей, у них заражения не выявлено.