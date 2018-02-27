В Приморье необычно начался туристический сезон

Отряд барабанщиц Дальневосточного рыбохозяйственного университета выступают во время встречи круизного лайнера Amadea на причале морского вокзала во Владивостоке

Отряд барабанщиц Дальневосточного рыбохозяйственного университета выступают во время встречи круизного лайнера Amadea на причале морского вокзала во Владивостоке

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. 26 февраля в порт Владивостока прибыл первый в 2018 году круизный лайнер Amadea с шестьюстами туристами из Германии и Великобритании на борту.

Туристов на видовой площадке Морского вокзала встречал отряд барабанщиц Дальневосточного государственного рыбохозяйственного университета, ансамбль народного танца "Ладья" исполнили "Зимнюю плясовую", также прозвучала одна из самых известных русских песен – "Подмосковные вечера".

На Нижней площадке терминала для иностранцев была организована ярмарка национальных товаров, а также работала стойка Туристско-информационного центра, где можно было узнать о турах по Приморскому краю.

Судно отчалило вечером того же дня и последовало к портам Пусан и Чеджу (Республика Корея), и далее – в Шанхай (Китай) и Исигаки (Япония). Конечной точкой путешествия станет китайский порт Гонконг, куда лайнер прибудет 8 марта.

Лайнер "Amadea" путешествует под флагом Багамских островов. Его рейс начался 18 февраля в японском порту Йокогама. Туристы уже побывали в портах Нагоя, Кобе, Хиросима и Канадзава (Япония).