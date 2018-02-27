Аэропорт Каира заявил о готовности принимать рейсы из России

КАИР, 27 фев — РИА Новости, Надим Зуауи. Компания, отвечающая за обслуживание самолетов в Каирском аэропорту, завершила все необходимые приготовления в ожидании возвращения рейсов из России, заявил глава компании Мухаммед Камель.

"Компания полностью отвечает за оказание услуг по наземному обслуживанию российской авиакомпании "Аэрофлот" при возобновлении полетов", — сказал Камель в интервью египетскому изданию " Аль-Ахрам ".

По его словам, во время визита в Египет президента России Владимира Путина в декабре прошлого года с руководством "Аэрофлота" были согласованы все требования для возобновления авиасообщения.

"В ходе переговоров российская сторона делала акцент на вопросах безопасности, эффективности оборудования для багажа пассажиров, а также на квалификации кадров, которые будут обслуживать российские рейсы в аэропорту Каира", — сказал он.

В частности, он сообщил, что компания будет использовать новые контейнеры для перевозки и обеспечения безопасности багажа. "Эти контейнеры после загрузки чемоданов будут закрываться на замки с помощью цифровых кодов", — объяснил Камель. Кроме того, по его словам, контейнеры будут опечатаны с помощью специальных пластиковых лент.

"Открываться эти контейнеры будут непосредственно у самолета перед загрузкой в него багажа", — добавил он.

Ранее глава Минтранса России Максим Соколов сообщил, что начало авиасообщения с Египтом задерживается из-за отсутствия договоров у "Аэрофлота" и EgyptAir по наземному обслуживанию, нормативных ограничений нет.

В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается.

Ожидалось, что прямые рейсы между Москвой и Каиром возобновятся со второй половины февраля 2018 года. Однако на прошлой неделе стало известно, что возобновление авиасообщения переносится на апрель.