Россия стала популярнее у туристов из мусульманских стран, считает эксперт

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российское туристическое направление, где учитываются особенности исламских традиций, станет привлекательным для растущего рынка мусульманских стран, считает руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
По предварительным данным Ростуризма, в 2017 году Россию посетило порядка 9,5 миллиона туристов из мусульманских стран.
"Мусульманские страны являются одним из перспективных рынков с точки зрения развития въездного туризма в нашей стране. Современное поколение мусульман активно путешествует по всему миру. Согласно прогнозам экспертов, к 2020 году количество представителей данной религии, выезжающих за рубеж с целью туризма, увеличится до 156 миллионов человек, а рынок мусульманского туризма составит 200 миллиардов долларов", — сказал Сафонов.
В ведомстве считают, что Россия располагает широкими возможностями в сфере халяльного туризма. Мусульмане чаще всего путешествуют в страны, где исповедуется ислам – Малайзию, Индонезию и другие. Российская Федерация, где в целом ряде регионов преобладает мусульманское население и сильны исламские традиции, также представляет для мусульман интерес как туристическое направление.
"Эта задача решается путем соблюдения специфических требований туристов из мусульманских стран к проживанию и питанию, а также к предоставляемой им информации. Участниками программы становятся отели, гостиницы, рестораны, предлагающие халяльное меню. Большое внимание уделяется подготовке гидов-переводчиков с целью преодоления языкового барьера", — пояснили в пресс-службе ведомства.