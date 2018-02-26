Россия стала популярнее у туристов из мусульманских стран, считает эксперт

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российское туристическое направление, где учитываются особенности исламских традиций, станет привлекательным для растущего рынка мусульманских стран, считает руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Согласно данным компании CrescentRating, Российская Федерация в 2017 году поднялась на 5 пунктов в рейтинге самых популярных направлений исламского туризма Global Muslim Travel Index и заняла в нем 44 место из 130. Наша страна обогнала Китай (45 место), Канаду (49 место), Швейцарию (55 место), Швецию (69 место) и Норвегию (73 место) и целый ряд других популярных в туристическом отношении стран.

По предварительным данным Ростуризма, в 2017 году Россию посетило порядка 9,5 миллиона туристов из мусульманских стран.

"Мусульманские страны являются одним из перспективных рынков с точки зрения развития въездного туризма в нашей стране. Современное поколение мусульман активно путешествует по всему миру. Согласно прогнозам экспертов, к 2020 году количество представителей данной религии, выезжающих за рубеж с целью туризма, увеличится до 156 миллионов человек, а рынок мусульманского туризма составит 200 миллиардов долларов", — сказал Сафонов.

В ведомстве считают, что Россия располагает широкими возможностями в сфере халяльного туризма. Мусульмане чаще всего путешествуют в страны, где исповедуется ислам – Малайзию, Индонезию и другие. Российская Федерация, где в целом ряде регионов преобладает мусульманское население и сильны исламские традиции, также представляет для мусульман интерес как туристическое направление.

В настоящее время Ростуризмом во взаимодействии с участниками рынка реализуется проект Halal Friendly в рамках комплексной программы "Русское гостеприимство". Он направлен на то, чтобы сделать путешествия по Российской Федерации комфортными для представителей исламской культуры.

"Эта задача решается путем соблюдения специфических требований туристов из мусульманских стран к проживанию и питанию, а также к предоставляемой им информации. Участниками программы становятся отели, гостиницы, рестораны, предлагающие халяльное меню. Большое внимание уделяется подготовке гидов-переводчиков с целью преодоления языкового барьера", — пояснили в пресс-службе ведомства.