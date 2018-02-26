Названы 10 самых популярных этнопарков России

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Аналитическое агентство "ТурСтат" представило рейтинг самых популярных этнопарков, этнографических комплексов и музеев России под открытым небом. Топ-10 возглавила казачья станица "Атамань" (Краснодарский край), которую в 2017 году посетили два миллиона человек.

Более, чем в два раза отстает парк-музей "Этномир" (Калужская область) с 800 тысячами человек. На третьем месте расположился "Финно-угорский этнопарк" (республика Коми), который в 2017 году посетили 20,5 тысяч человек.

Также в десятку вошли сельский парк "Околица" (Томская область), этнопарк "Кочевник" (Московская область), этнодеревня "Тыгыдым" (Ярославская область), этнопарк "Золотая Орда" (Иркутская область), этнопарк "Моя Россия" (Красная Поляна, Сочи), парк "Ватан" (Уфа, Республика Башкортостан) и "Малые Корелы" (Архангельская область).

Также по данным "ТурСтат" средняя стоимость билета в этонопарки колеблется от 350 ("Моя Россиия", до 700 рублей ("Малые Корелы"). Есть и парк с бесплатным входом ("Финно-угорский этнопарк"), отдельно оплачивается программа — от 100 до 400 рублей.

Входной билет в "Атамань" стоит 400 рублей для взрослого и 200 рублей для ребенка. Билет в "Этномир" обойдется в 600 и 300 рублей соответственно.

