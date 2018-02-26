Китай стал третьим по популярности выездным направлением у россиян

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Количество туристических поездок в Китай из России за 9 месяцев 2017 года достигло показателя в 1,48 миллиона, что вывело это направление на третье место по популярности среди российских путешественников, сообщил в понедельник заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев.

"Количество туристических поездок в Китай из России за 9 месяцев 2017 года достигло показателя в 1,48 миллиона. Китай занял третью позицию по выезду российских граждан за рубеж с туристическими целями, уступив Турции и Финляндии", — сказал он, выступая на совещании по развитию российско-китайского туризма.

"Мы верим, что успешное сотрудничество туристских ведомств, ассоциаций, предприятий туристкой индустрии и туроператоров двух стран приведёт к успешному развитию гуманитарного сотрудничества между Россией и Китаем", — заверил Королев.

По данным Туристической ассоциации "Мир без границ", преимущественно участниками безвизовых групповых поездок из РФ в КНР становились жители приграничных российских регионов. В 2017 году 415 тысяч (+20%) россиян отправились в КНР в составе организованных тургрупп по безвизовому каналу, среди них – 402 тысячи жителей приграничных регионов. Абсолютным лидером выездного турпотока по безвизовому обмену стал Приморский край – 203 тысячи (+21%), 50-процентный рост турпотока зафиксирован туроператорами в Забайкальском крае (134 тысячи туристов).