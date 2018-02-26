МИД призвал россиян в Перу, Доминикане и Македонии к осторожности

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Ситуационно-кризисный центр МИД РФ рекомендовал избегать мест массового скопления людей в Македонии, Перу и Доминикане, где планируются масштабные акции протеста.
Также департамент сообщил, что 27 февраля ожидаются выступления у здания национального конгресса Доминиканы против притока в страну нелегальных мигрантов, и рекомендовал избегать мест массового скопления людей. Кроме того, МИД РФ напомнил о сохранении внутриполитической напряженности в Каталонии, где отмечаются протестные выступления, беспорядки и столкновения с полицией.