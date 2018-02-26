МИД призвал россиян в Перу, Доминикане и Македонии к осторожности

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Ситуационно-кризисный центр МИД РФ рекомендовал избегать мест массового скопления людей в Македонии, Перу и Доминикане, где планируются масштабные акции протеста.

"Македония — 27.02 планируется протестный митинг в городе Скопье (18:00-21:00; район Saint Clement of Ohrid Boulevard/Dimitrie Chupovski Boulevard и до здания национальной Ассамблеи); рекомендуется избегать мест массового скопления людей… Перу – 27.02 с социальными требованиями митинги студентов в городе Лима… рекомендуется избегать мест массового скопления людей", — говорится в информационной сводке департамента.

Также департамент сообщил, что 27 февраля ожидаются выступления у здания национального конгресса Доминиканы против притока в страну нелегальных мигрантов, и рекомендовал избегать мест массового скопления людей. Кроме того, МИД РФ напомнил о сохранении внутриполитической напряженности в Каталонии, где отмечаются протестные выступления, беспорядки и столкновения с полицией.