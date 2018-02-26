Почти 30 гостиниц Краснодарского края завышали цены к ЧМ-2018

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Почти три десятка гостиниц Краснодарского края завышали предельно установленные цены на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проверяет гостиницы в преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

"Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю выявлены следующие хозяйствующие субъекты, завышавшие предельно установленные цены", — говорится в сообщении.

Ведомство представило список из 29 гостиниц, при этом в ряде случаев превышение превысило 100% от предельной цены. Так, в сочинском "Radisson Blu resort&congress centre" стоимость номера категории "президентский люкс" составляет 65 тысяч рублей при установленной стоимости 30,5 тысячи рублей, превышение – 34,5 тысячи рублей или 113,1%. В краснодарской гостинице "Интурист" стоимость номера высшей категории "люкс", "джуниор сюит", "студия" составляет 50 тысяч рублей при установленной стоимости 19,87 тысячи рублей, превышение – 30,13 тысячи рублей, таким образом превышение составило 151,6%. Также в список попали отели Анапы и Геленджика.

"По всем фактам завышения предельно установленных цен наложены штрафы, вынесены предупреждения, а также поданы иски в защиту неопределенного круга лиц", — добавили в ведомстве.

Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля.