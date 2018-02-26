Эксперт отметил значимость маршрута "Золотое кольцо России"

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Поручения президента РФ Владимира Путина по расширению перечня населенных территорий, входящих в туристический маршрут "Золотое кольцо России", должны дать реальные результаты в развитии туризма на местах, а не остаться на бумаге, заявила РИА Новости в понедельник генеральный директор Туристской ассоциации регионов России Светлана Ануфриенко.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 июня расширить перечень населенных территорий, входящих в туристический маршрут "Золотое кольцо России". Путин также поручил увеличить доходы местных муниципальных образований, на территориях которых расположены исторические поселения. Кроме того, правительству и высшим должностным лицам субъектов РФ поручено повысить туристическую и инвестиционную привлекательность малых городов и исторических поселений.

Собеседник агентства подчеркнула значимость того, что туризму в последнее время уделяется много внимания на самых разных уровнях. "Это здорово, если это работает на практике. К сожалению, по факту не всегда за инициативами следуют действия, даже после поручений президента РФ. В реальности мы видим, что даже очень нужное поручение, спущенное на уровень местных властей, зачастую просто остается на бумаге", — прокомментировала ситуацию Ануфриенко.

Она посетовала, что по факту на местах либо не оказывается денег, либо они куда-то исчезают, либо расходуются на неэффективные меры, которые не приводят к увеличению турпотока и развитию инфраструктуры туризма. "Главное, чтобы поручения президента дали результат, чтобы выделяемые государством средства были вложены эффективно, а не закрыты актами, как это было миллион раз", — сказала гендиректор.

"В повестке дня тема туризма сейчас очень актуальна. На местах, где нет большого количества предприятий и обилия природных ресурсов, губернаторы понимают важность развития туризма… К сожалению, не везде еще мы можем взять этот инструмент и правильно его использовать, чтобы действительно сделать туризм локомотивом экономики", — считает Ануфриенко.

По ее мнению, прежде всего, на местах должно быть реальное партнерство между бизнесом, властью и обществом. "Пока не будет такого прозрачного партнерства, ничего не получится, и все будет уходить в бездонную бочку, сколько бы городов не записывали в "Золотое кольцо", — резюмировала представитель Туристской ассоциации регионов.