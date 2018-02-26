В Крым и Сочи пришла весна: курортные города уже в цвету

Подснежники в лесу у Севастополя

Подснежники в лесу у Севастополя

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Скоро март, но для большинства жителей России этот месяц не всегда означает наступление весны – часто повышения температуры приходится ждать до начала, а то и середины апреля.

Но на самых южных территориях страны, в Крыму и Краснодарском крае уже в феврале начинают цвести деревья и пробиваться первоцветы.

Как весна начинает вступать в свои права, покажет РИА Новости.

Севастополь и Крым

В феврале в Крыму температура не превышала +10 °С, было довольно пасмурно и дождливо, но это не помешало массовому цветению галантусов или подснежников, часто совпадающему с праздником 23 февраля.

© Фото : Юрий Югансон Подснежники в лесу у Севастополя © Фото : Юрий Югансон Подснежники в лесу у Севастополя

Кстати, садовый вариант подснежников можно встретить в крымских палисадниках и на Новый год, что вполне соответствует сюжету сказки "12 месяцев".

Публикация от Крым (@crimea_republic_live) Фев 25, 2018 в 10:01 PST

В Севастополе еще в середине месяца зацвел миндаль – один из символов Крыма, завезенный на полуостров еще во времена греков.

© Фото : Иван Кройц Цветущий миндаль в Севастополе © Фото : Иван Кройц Цветущий миндаль в Севастополе

Цветки дерева очень плохо переносят заморозки, часто урожай гибнет от низких температур.

Публикация от Maria Kuznetsova (@marija_kuznetsova) Фев 23, 2018 в 1:50 PST

Уже с конца января в Крыму кое-где цветет Магония – вечнозеленый кустарник с мелкими цветками в соцветиях, которые за желтый цвет называют "цыплятами".

Публикация от @elena_zhdanova333 Фев 5, 2018 в 5:19 PST

Сочи и Краснодарский край

В Сочи февраль выдался теплее, чем в Крыму, обошлось даже без заморозков, поэтому жителей и гостей с начала месяца уже радуют цветущие одуванчики, розмарин.

Публикация от Katia Guell (@katiaguell) Фев 22, 2018 в 3:51 PST

Публикация от Юля (@kosh_julia) Фев 25, 2018 в 11:14 PST

Недалеко от Керченского пролива в поселке Сенной очень скоро зацветут розы.

Публикация от Svetlana Ivanova (@ivanovasvetlaya) Янв 8, 2018 в 10:37 PST

Деревья тоже цветут или вот-вот начнут. Так Магнолия, один из символов Сочи, совсем скоро порадует распустившимися цветками, которые, кстати, нельзя срывать – растение ядовито.

Публикация от Tatiana Yordanova (@iornita) Фев 25, 2018 в 10:37 PST

Цветет в олимпийской столице и вишня, привлекая пчел и других насекомых сладким ароматом.

Публикация от Наша Кубань🌍 (@nasha_kuban_) Фев 16, 2018 в 3:08 PST

И конечно же, Мимоза, еще один символ города и Международного женского дня, уже полыхает ярким желтым цветом.