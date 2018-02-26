В Крым и Сочи пришла весна: курортные города уже в цвету

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Скоро март, но для большинства жителей России этот месяц не всегда означает наступление весны – часто повышения температуры приходится ждать до начала, а то и середины апреля.
Но на самых южных территориях страны, в Крыму и Краснодарском крае уже в феврале начинают цвести деревья и пробиваться первоцветы.
Как весна начинает вступать в свои права, покажет РИА Новости.
Севастополь и Крым
В феврале в Крыму температура не превышала +10 °С, было довольно пасмурно и дождливо, но это не помешало массовому цветению галантусов или подснежников, часто совпадающему с праздником 23 февраля.
Кстати, садовый вариант подснежников можно встретить в крымских палисадниках и на Новый год, что вполне соответствует сюжету сказки "12 месяцев".
В Севастополе еще в середине месяца зацвел миндаль – один из символов Крыма, завезенный на полуостров еще во времена греков.
Цветки дерева очень плохо переносят заморозки, часто урожай гибнет от низких температур.
Уже с конца января в Крыму кое-где цветет Магония – вечнозеленый кустарник с мелкими цветками в соцветиях, которые за желтый цвет называют "цыплятами".
Сочи и Краснодарский край
В Сочи февраль выдался теплее, чем в Крыму, обошлось даже без заморозков, поэтому жителей и гостей с начала месяца уже радуют цветущие одуванчики, розмарин.
Недалеко от Керченского пролива в поселке Сенной очень скоро зацветут розы.
Деревья тоже цветут или вот-вот начнут. Так Магнолия, один из символов Сочи, совсем скоро порадует распустившимися цветками, которые, кстати, нельзя срывать – растение ядовито.
Цветет в олимпийской столице и вишня, привлекая пчел и других насекомых сладким ароматом.
И конечно же, Мимоза, еще один символ города и Международного женского дня, уже полыхает ярким желтым цветом.