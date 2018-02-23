Крымскому турбизнесу окажут господдержку

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости, Виктор Лященко. Крымскому туристическому бизнесу будет оказана системная государственная поддержка, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"По линии нашего министерства заложены субсидии на добровольную категоризацию отелей. Мы готовы помочь отелям стандартизироваться, в том числе за счет средств государства. Категоризация призвана детенизировать туристическую отрасль", — сказал РИА Новости Волченко.

Кроме того, по его словам, выгодные кредитные пакеты для крымского бизнеса подготовлены банком РНКБ, а по линии министерства финансов республики разработаны программы финансовой поддержки.

"Механизмы поддержки существуют и ими можно пользоваться", — подчеркнул министр.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>