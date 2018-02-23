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Туризм
Туризм

Анастасия Волочкова — о людской зависти, Мальдивах и башкирской кухне

09:0023.02.2018
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБалерина Анастасия Волочкова наблюдает за ходом поединка за звание чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе между россиянином Денисом Лебедевым и панамцем Гильермо ДжонсомБалерина Анастасия Волочкова наблюдает за ходом поединка за звание чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе между россиянином Денисом Лебедевым и панамцем Гильермо Джонсом
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Ольга Цынская. Отдых Анастасии Волочковой ассоциируется в первую очередь с ее фотографиями с далеких островов: океан, белый песок, пальмы и фирменный шпагат.

Где на самом деле предпочитает отдыхать Анастасия и за что любит поездки по России, она рассказала в интервью РИА Новости.

— Самое любимое место в России — мой дом в Николо-Урюпино на Новой Риге. Всю жизнь я мечтала о собственном доме, и наконец он у меня появился! Это для меня очень важно.

Мой дом — моя крепость. В нем я могу делать все, что захочу, общаться с теми, с кем хочется быть рядом.

 

Но, конечно же, для меня вся Россия важна и любима — от небольших поселков с их маленькими Домами культуры до мегаполисов с огромными концертными площадками. Ведь везде живут очень хорошие люди, а для меня главнее всего — не где и что, а с кем и как.

© Фото из личного архива Анастасии ВолочковойБалерина Анастасия Волочкова
© Фото из личного архива Анастасии Волочковой
Балерина Анастасия Волочкова

— Почему я так люблю путешествовать по России? А где вы еще встретите такую природу, независимо от времени года? От этой красоты дух захватывает!

А кухня у нас какая?! Пожалуй, самая любимая — башкирская. Манты со шпинатом или тыквой (их в Башкортостане готовили для меня специально, зная, что я не ем мясо) — это что-то невероятное.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПевица Надежда Бабкина и балерина Анастасия Волочкова на литературных чтениях "Вечер с Гоголем"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певица Надежда Бабкина и балерина Анастасия Волочкова на литературных чтениях "Вечер с Гоголем"

— Ну и конечно, не нужно к гадалке ходить: мое самое любимое место для отдыха за рубежом — это Мальдивы. А знаете почему? Там полностью теряешься в пространстве, абстрагируешься от всех проблем, вопросов, от всех тех, кто нам может докучать завистью, злобой людской, кто не может простить успеха, свободы, независимости и красоты.

Еще я летом люблю отдыхать в Греции — туда лететь не так долго. И все же с Мальдивами ничто не сравнится.

© Фото из личного архива Анастасии ВолочковойБалерина Анастасия Волочкова
© Фото из личного архива Анастасии Волочковой
Балерина Анастасия Волочкова

Кстати, именно там я впервые попробовала блюдо, которое запомнила и полюбила на всю жизнь, — том ям (тайский суп на кокосовом молоке с имбирем, лаймом, креветками и грибами). Только я его усовершенствовала и вместо креветок добавляю шпинат, цуккини и очень много перца. Попробуйте, очень рекомендую!

— А мои фотографии с Мальдив? Уже семь лет их не могут забыть. До сих пор фотожабы со шпагатами, карикатуры, сарказм. Да я прославила эти острова своими фотографиями! Отдых, кстати, с тех пор там очень подорожал. Так что, ребята, отдыхать будем там, но на разных островах — к счастью, их немало.

— Я позитивный человек — мне нравится все, везде и всегда. А если где-то что-то пошло не так, нужно быть тактичным (для известных людей это особенно важно), совершенно не обязательно показывать, что тебе что-то не нравится.

Например, мне неважно, на какой машине меня встречают. Даже если вообще не встречают, я на такси могу сама доехать, не вижу в этом ничего страшного.

А вот когда не ждешь, а тебе делают что-то приятное, тогда и понимаешь, сколько добрых людей вокруг.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкБалерина Анастасия Волочкова проводит благотворительный мастер-класс для участниц детского хореографического "Театра-студии 21 век"
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Балерина Анастасия Волочкова проводит благотворительный мастер-класс для участниц детского хореографического "Театра-студии 21 век"

Так часто на гастролях бывает — в каком-нибудь маленьком совершенно непонятном Доме культуры милые добрые женщины вдруг накрывают скромный стол от всей души. Это так приятно! У меня нет "звездных" запросов, я же приезжаю работать, а не есть и пить.

Вода с лимоном или чай с имбирем — все, что мне нужно для счастья в день концерта.

© Фото из личного архива Анастасии ВолочковойБалерина Анастасия Волочкова
© Фото из личного архива Анастасии Волочковой
Балерина Анастасия Волочкова

В России живут самые лучшие на свете люди, с большим и добрым сердцем. Я в этом много раз убеждалась. Может быть, из-за того, что обо мне сложен некий стереотип, не имеющий ко мне отношения, люди порой очень удивляются, что я, оказывается, — нормальный, простой человек.

© AP Photo / InterpressБалерина Анастасия Волочкова выступает в Санкт-Петербурге
© AP Photo / Interpress
Балерина Анастасия Волочкова выступает в Санкт-Петербурге

Конечно, для ощущения счастья мне нужны мои зрители, их аплодисменты, радость от общения с ними — когда они приходят после концерта, благодарят и говорят, какая я настоящая, искренняя.

Что может быть ценнее этого? Поверьте, ничего.

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Туризм
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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S F
"а для меня главнее всего — не где и что, а с кем и как..."
Может уже пореже, а то рябит ... Уже не понятно с кем...)))
11:06
23.02.2018
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vovan buyvolov
Вот уж действительно позитив, так позитив!
10:03
23.02.2018
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lyuda.terenteva.55
Интересно чем?
09:42
23.02.2018
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