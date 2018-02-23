МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Ольга Цынская. Отдых Анастасии Волочковой ассоциируется в первую очередь с ее фотографиями с далеких островов: океан, белый песок, пальмы и фирменный шпагат.
Где на самом деле предпочитает отдыхать Анастасия и за что любит поездки по России, она рассказала в интервью РИА Новости.
— Самое любимое место в России — мой дом в Николо-Урюпино на Новой Риге. Всю жизнь я мечтала о собственном доме, и наконец он у меня появился! Это для меня очень важно.
Мой дом — моя крепость. В нем я могу делать все, что захочу, общаться с теми, с кем хочется быть рядом.
Но, конечно же, для меня вся Россия важна и любима — от небольших поселков с их маленькими Домами культуры до мегаполисов с огромными концертными площадками. Ведь везде живут очень хорошие люди, а для меня главнее всего — не где и что, а с кем и как.
— Почему я так люблю путешествовать по России? А где вы еще встретите такую природу, независимо от времени года? От этой красоты дух захватывает!
А кухня у нас какая?! Пожалуй, самая любимая — башкирская. Манты со шпинатом или тыквой (их в Башкортостане готовили для меня специально, зная, что я не ем мясо) — это что-то невероятное.
— Ну и конечно, не нужно к гадалке ходить: мое самое любимое место для отдыха за рубежом — это Мальдивы. А знаете почему? Там полностью теряешься в пространстве, абстрагируешься от всех проблем, вопросов, от всех тех, кто нам может докучать завистью, злобой людской, кто не может простить успеха, свободы, независимости и красоты.
Еще я летом люблю отдыхать в Греции — туда лететь не так долго. И все же с Мальдивами ничто не сравнится.
Кстати, именно там я впервые попробовала блюдо, которое запомнила и полюбила на всю жизнь, — том ям (тайский суп на кокосовом молоке с имбирем, лаймом, креветками и грибами). Только я его усовершенствовала и вместо креветок добавляю шпинат, цуккини и очень много перца. Попробуйте, очень рекомендую!
— А мои фотографии с Мальдив? Уже семь лет их не могут забыть. До сих пор фотожабы со шпагатами, карикатуры, сарказм. Да я прославила эти острова своими фотографиями! Отдых, кстати, с тех пор там очень подорожал. Так что, ребята, отдыхать будем там, но на разных островах — к счастью, их немало.
— Я позитивный человек — мне нравится все, везде и всегда. А если где-то что-то пошло не так, нужно быть тактичным (для известных людей это особенно важно), совершенно не обязательно показывать, что тебе что-то не нравится.
Например, мне неважно, на какой машине меня встречают. Даже если вообще не встречают, я на такси могу сама доехать, не вижу в этом ничего страшного.
А вот когда не ждешь, а тебе делают что-то приятное, тогда и понимаешь, сколько добрых людей вокруг.
Так часто на гастролях бывает — в каком-нибудь маленьком совершенно непонятном Доме культуры милые добрые женщины вдруг накрывают скромный стол от всей души. Это так приятно! У меня нет "звездных" запросов, я же приезжаю работать, а не есть и пить.
Вода с лимоном или чай с имбирем — все, что мне нужно для счастья в день концерта.
В России живут самые лучшие на свете люди, с большим и добрым сердцем. Я в этом много раз убеждалась. Может быть, из-за того, что обо мне сложен некий стереотип, не имеющий ко мне отношения, люди порой очень удивляются, что я, оказывается, — нормальный, простой человек.
Конечно, для ощущения счастья мне нужны мои зрители, их аплодисменты, радость от общения с ними — когда они приходят после концерта, благодарят и говорят, какая я настоящая, искренняя.
Что может быть ценнее этого? Поверьте, ничего.