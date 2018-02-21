В Мексике на пароме с туристами прогремел взрыв

МЕХИКО, 21 фев – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. На борту туристического парома у причала мексиканского города Плайя-дель-Кармен прогремел взрыв, сообщила РИА Новости почетный консул России в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт.

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Se reportan 13 personas lesionadas durante una explosión ocurrida en uno de los ferrys de la compañía Barcos Caribe, cuando ya había atracado en el muelle de Playa del Carmen. Ninguno de los heridos es de gravedad. pic.twitter.com/ZOcNK2C1rd — El Heraldo de México (@elheraldo_mx) 21 февраля 2018 г.

Пострадали 13 человек.

"Паром курсирует между островом Косумель и Плайей. Среди раненых – три гражданина США, о пострадавших россиянах пока данных нет", — заявил Вольперт.

Причины взрыва пока не установлены, но, скорее всего, инцидент произошел из-за технического сбоя.