Специалисты Роспотребнадзора лично оценят эпидемиологическую обстановку в Турции, сообщает пресс-служба ведомства.

Роспотребнадзор провел встречу с сотрудниками министерства здравоохранения Турции, посвященную будущему туристическому сезону.

Представители турецкого Минздрава рассказали о мерах, предпринимаемых для недопущения осложнения эпидемиологической ситуации по лихорадке Зика и сибирской язве в Турции.

Стороны договорились о регулярном обмене информацией о вспышках инфекционных болезней, представляющих угрозу для туристов и других граждан обоих стран.

Кроме того, группа специалистов Роспотребнадзора решила посетить Турцию до начала массового туристического сезона, чтобы убедиться в эпидемиологическом благополучии и снижении рисков заражения инфекционными болезнями на курортах.

Ранее Ростуризм призывал туроператоров, реализующих туры в Турцию, предупреждать своих клиентов о появлении в стране комаров-переносчиков вируса Зика. Минздрав Турции информацию об опасных насекомых не подтвердил.