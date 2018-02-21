Туроператоров призвали сообщать клиентам о рисках заболевания гриппом в США

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Ростуризм призвал туроператоров сообщать клиентам о рисках заболевания гриппом в США, говорится на сайте ведомства.

Согласно сообщению Ростуризма, в США отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по гриппу. Минздрав США сообщил о резком росте числа случаев заболевания гриппом среди американцев, эпидемия объявлена на территории всей страны за исключением столичного региона и штата Гавайи. Количество людей с симптомами, наблюдающимися при гриппе, в 3 раза превысило допустимый порог и продолжает расти, отмечает ведомство.

"Ростуризм настоятельно призывает туроператоров, реализующих турпродукты, связанные с посещением США, информировать своих клиентов о рисках заболевания гриппом во время пребывания в этой стране", — говорится в сообщении.

Ведомство также рекомендует россиянам, планирующим туристические поездки в США, принимать в расчет эпидемиологическую ситуацию в стране. Туристам, уже находящимся в США, рекомендуется соблюдать меры по профилактике гриппа.