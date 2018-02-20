Дорогие дети: почему летние лагеря дорожают, а скидок на них — все меньше

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Летний лагерь — традиционный формат детского отдыха: ребята живут на природе, учатся выстаивать отношения со сверстниками, весело проводят время. В отличие от советских, современные лагеря очень разнообразны: бывают с гуманитарным, техническим, естественным уклоном, можно подобрать смену в соответствии с хобби ребенка.

Вместе с тем для многих родителей стоимость путевки в лагерь довольно высока: порой они вынуждены жертвовать своим отдыхом, брать кредиты. Когда лучше покупать путевки со скидками — в материале РИА-Новости.

Ехать или нет?

Юрист Ксения Иванова отправляет десятилетнего сына в лагеря четыре раза в год и уверена, что это учит ребенка самостоятельности и ответственности. Путевка за рубеж в среднем обходится в 170 тысяч рублей. В Крым — порядка 65 тысяч плюс перелет (цена зависит от времени покупки билета), и на расходы еще 15 тысяч.

"Конечно, это очень дорого, — говорит Ксения, — поэтому все путевки куплены в кредит, приходится еще долго отдавать долг. Но это лучше, чем оставлять ребенка дома, пока родители зарабатывают деньги".

При выборе лагеря директор по туризму туроператора "Ост-Вест" Наталия Твердышева советует обращать внимание на программу отдыха, педсостав, безопасность территории и самого региона отдыха, уточнять, какое предполагается питание и насколько ребенок готов к тем или иным условиям проживания.

Из чего складывается цена

Качество и стоимость не всегда связаны. В государственные лагеря, такие как "Артек", "Смена", "Орленок", "Сириус", "Океан" и другие, путевку можно получить бесплатно, пройдя конкурсный отбор. Стоимость трехнедельного отдыха на общих основаниях — 60-70 тысяч рублей.

В коммерческих лагерях ценообразование зависит от популярности. "Чем лучше лагерь, тем больше в него ездит детей, тем меньше он может сдерживать стоимость путевки, — рассказывает Валерий Астанчук, основатель детского лагеря "Хаглар". — Так происходит потому, что постоянные затраты делятся пропорционально на число детей".

По словам эксперта, есть лагеря настолько популярные, что они просто вынуждены искусственно завышать стоимость путевки — чтобы снизить спрос.

С детскими путевками действует то же правило, что и при покупке обычных туров: чем раньше оплата — тем дешевле. В большинстве случаев акция раннего бронирования на летние заезды действует до начала или конца марта, и размер скидки в среднем составляет 10%, но есть и исключения.

Москва и область

Подмосковный лагерь "Аплодисменты" летом проводит творческие заезды для детей от 6 до 17 лет на базе отдыха "Покровское" (30 километров от МКАД) и предлагает скидку в 11 тысяч рублей при оплате до 28 февраля (40 990 вместо 51 990 рублей).

Можно выбрать из шести заездов, каждый из которых длится 13 дней: для поклонников фэнтези, изобразительного искусства, танцев, квестов и не только. Также предусмотрено пребывание ребенка в лагере без проживания за 20 тысяч рублей.

Публикация от 👏Продюсерская Компания/Лагерь👏 (@applause_club) Фев 14, 2018 в 5:57 PST

Путевку в лагерь "Новая волна", расположенный в Серпуховском районе в 110 километрах от Москвы, до 26 февраля можно купить за 47 900 рублей, потом цена увеличится до 62 900 рублей за 19-дневную смену. В стоимость входит пятиразовое питание, посещение творческих лабораторий и тематических вечеринок. В лагере ждут детей от 6 до 16 лет.

Санкт-Петербург и Ленинградская область

В целом прослеживается тенденция: чем дороже путевка, тем больше возможная скидка, и наоборот. Конечно, стоимость не уменьшится в разы, но сэкономить несколько тысяч все равно приятно.

Так, в оздоровительном конном центре "Солнечный остров" (48 километров от Санкт-Петербурга) при оплате до 28 февраля стоимость 10-дневной смены — 32 500, после — 34 500 рублей. В эту цену входит проживание в палатках, пятиразовое питание, занятия верховой ездой в манеже. У каждой смены своя тематика: "Дикий-дикий Запад", "В Зазеркалье по следам Белого Кролика", "Пираты солнечного острова", "Галопом по Европам" и другие. Лагерь ждет детей от 10 до 16 лет.

Сертификаты на отдых

В Санкт-Петербурге введены так называемые сертификаты на детский отдых, который доступны родителям, трудоустроенным официально. С сертификатом жители Санкт-Петербурга могут рассчитывать на оплату 777 рублей в день или 16 тысяч за смену в 21 день в лагерях из реестра.

В отличие от компенсаций, распространенных в некоторых других регионах (Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону и не только), питерская носит авансовый характер. То есть можно не ждать возвращения государством денег после поездки: сертификаты используются на этапе приобретения путевки.

Это преимущество плюс раннее бронирование (до 28 февраля) ощущается, к примеру, при оплате детского летнего отдыха в лагере "Чайка" (Ленинградская область): стоимость путевки на смену в 21 день составляет пока 23 тысячи рублей.

Сочи, Анапа

Черноморские курорты реже предлагают скидки по раннему бронированию, зато есть варианты на любой вкус и кошелек. И все же лучше не затягивать с решением о поездке — к середине апреля недорогих путевок может и не остаться.

В анапском лагере "Энергетик" 21 день по программе "Лето приключений" стоит 33 тысячи, за тот же период по программе "Юнармеец" с проживанием в палаточном городке — 25 тысяч (для детей от 7 до 17 лет).

Путевка на три недели в лагерь "Уральские самоцветы" (от 7 до 15 лет) стоит от 28 тысяч рублей, а в "Жемчужину России" (7-15 лет) — 34 тысячи рублей.

Сочинский "Атлант" (от 7 до 17 лет) предлагает тркхнедельную тематическую смену "Игра дистриктов" за 32 тысячи рублей.

Смена "Морская" от петербургской сети лагерей "Очень!" (7-17 лет) в Сочи на 21 день до 28 февраля стоит 46 тысяч.

Причем лагерь входит в перечень участвующих в программе сертификатов на отдых, а значит, цена для жителей Санкт-Петербурга может снизиться до 30 тысяч.

Крым

По данным сервиса по бронированию путевок incamp.ru, наиболее недооценены сейчас крымские лагеря: в 2017 году спрос на них снизился на 21% по сравнению с предыдущим годом.

"И напрасно, — считает Елена Рыженкова, генеральный директор компании. — Я бы могла рекомендовать лагерь для детей от 6 до 17 лет "Я-Лидер" в Алуште, стоимость путевки на 21 день при раннем бронировании до 1 марта составляет 56 тысяч. Можно выбрать из двух тематических смен: "Лидерская жара" и "Сезон квестов", в каждую из которых включены тренинги по мотивации, учебе и лидерству".

Вполне бюджетный отдых в Крыму тоже есть: 21 день в лагере "Голубая волна" (город Саки) обойдется в 26 тысяч, в лагере "Бригантина" (село Песчаное) — в 39 тысяч рублей.