В Ростуризме назвали главную проблему для развития путешествий по стране

СОЧИ, 19 фев — РИА Новости. Рост внутреннего туризма в России в 2017 году составил 4-11%, главная проблема для его развития — транспортная составляющая, рассказал журналистам начальник управления государственных туристических проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Евгений Куделя на открытии III Регионального туристического форума.

"В целом рост внутреннего туризма составил от 4% до 11%. Позитивная динамика, без резких всплесков… Главная проблема, из-за чего люди не могут перемещаться по стране, — транспортная составляющая. У нас не хватает самолетов, у нас не хватает авиакомпаний, у нас постоянные вопросы с авиаперевозчиками, и туроператоры несут большие риски… Поэтому они стали покупать свои самолёты, заключают договоры с авиакомпанией. Люди есть, ехать хотят. Если самолёт ставить на одно и то же направление и гарантированная загрузка будет, цена билета будет очень низкая", — заявил Куделя.

Он добавил, что государство со своей стороны оказывает в этом вопросе посильную помощь туроператорам. Компаниям, которые заказывают самолёты, Минпромторг даёт очень хорошие условия: они берут кредит под 1,5-2% годовых и на эти средства развиваются.

Третий Региональный туристический форум является одной из главных профессиональных площадок для общения представителей туротрасли. Он открылся в Екатеринбурге 5 февраля и прошёл уже в Уфе, Самаре, Казани, Санкт-Петербурге. В понедельник форум стартовал в Сочи, где и завершится 20 февраля. В целом в нем примут участие порядка 3,5 тысячи человек.