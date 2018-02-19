БАНГКОК, 19 фев — РИА Новости. Двадцатипятилетний российский турист упал со скалы на острове Самуи в Таиланде и получил перелом ноги и травму поясницы, сообщает в понедельник новостной интернет-портал Pattaya People.

Происшествие случилось в воскресенье. Молодой человек вместе со своей девушкой поднялся на скалу, чтобы сделать красивое селфи с водопадом, и упал, поскользнувшись на мокрых камнях. Спутница россиянина вызвала помощь, и на место прибыли спасатели, работающие на острове. Турист был доставлен в больницу острова Самуи с переломом ноги и сильными болями в пояснице, сообщает издание.