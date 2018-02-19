Валерия и Иосиф Пригожин рассказали, как нужно отдыхать

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Ольга Цынская. Валерия и Иосиф Пригожин много ездят по России и миру — но в основном на гастроли. Они пытаются использовать каждую свободную минуту, чтобы побыть вдвоем.

О сказочных местах России, о том, с какими сложностями семейная пара сталкивается в поездках и чем европейский подход к решению проблем отличается от нашего, Валерия и Иосиф Пригожин рассказали РИА Новости.

— На отдыхе нужно забывать весь негатив — это чисто европейский подход. Например, когда мы приезжаем в Европу, ждем, чтобы все работало как часы: чтобы все было вовремя, чтобы сервис отличный. И ждем этого в напряжении, чисто российском, — мы же заплатили деньги!

Европейцы реагируют по-другому. Ну, подумаешь, ну, и задержали, можно подождать, ничего страшного.

А наши уже начинают заводиться. Почему так? Может, этому нужно учиться? Не исключено, что с этим нужно родиться.

Минусы на отдыхе мы стараемся не замечать. Их нам и в Москве хватает — нужно уметь отключаться, это школа жизни хорошая.

А вот сложности действительно есть. Дороги. В России очень непросто добираться из условного пункта "А" в пункт "Б", нет необходимого авиасообщения.

Закрыты многие аэропорты в небольших городах. Раньше было проще.

Мы, гастролеры, хорошо это знаем и понимаем, ведь маршруты передвижения составлять очень проблематично.

Понятно, есть какие-то крупные узлы — Новосибирск, Екатеринбург, но туда тоже еще нужно попасть. Приходится выстраивать маршруты на машине, поездах и это, конечно, не слишком удобно.

Времени для путешествий не хватает катастрофически. Мы стараемся использовать каждую свободную минуту во время гастролей, чтобы хоть немного насладиться отдыхом вдвоем.

Много гастролируем по России. Наша страна невероятна, разнообразна по климатическим зонам и очень богата природой сказочной красоты. Здесь каждый может найти уголок для отдыха по душе.

Работа позволяет нам узнать страну не только по карте, мы изучаем ее географию, можно сказать, прямо на местности.

Очень любим Дальний Восток, Камчатку — это уникальные природные заповедники. И еще, конечно, южные регионы, Краснодарский край — Черное море, горы, потрясающей красоты природа.

Например, Красная Поляна (мы ездили туда летом на несколько дней с концертами) — фантастическое место, с тропами для пеших прогулок.

Мы с Иосифом очень любим ходить пешком по много километров, и Красная Поляна, пожалуй, одно из лучших мест для хайкинга в России. Настолько цивилизованно и удобно все устроено: отмечены все пункты, лавочки для отдыха на дистанции.

Совершенно уникальные места на Камчатке. Там сейчас много туристов из-за границы, есть отличные отели за городом, километрах в сорока от Петропавловска, с абсолютно необычными условиями. На гастролях мы выкроили пару дней для отдыха.

Вот представьте: зима, небольшой морозец, градусов пять, наверное.

Отдельные шале. Не избушки, сколоченные из досочек, а настоящие шале, необыкновенной красоты, очень стильные и внутри, и снаружи.

Около каждого — свой маленький бассейн, в котором бьют теплые целебные источники, прямо из земли. Кстати, люди туда специально приезжают как на курорт, чтобы ванны лечебные принимать.

Выходишь из своего домика, делаешь два шага, прямо в купальнике, ныряешь в бассейн — и минут десять сидишь там, получая колоссальное удовольствие.

Дольше нельзя, большая нагрузка на организм, эти источники очень мощные. Вокруг снег, вдалеке сопки, красота невозможная просто!

Это, конечно, ни с чем не сравнить! Вот мы несколько дней там жили, наслаждались. Там и правда сказочно.

Жаль, что мы ни разу не попали в хорошую погоду, чтобы на вертолетах полететь на гейзеры. Люди специально приезжают, на охоту или рыбалку. Наши друзья летают из Москвы, очень хвалят, говорят, там самая лучшая рыбалка в мире.

© Depositphotos / kisstochka15 Деревянный дом в отдаленной русской деревне в республике Тыва © Depositphotos / kisstochka15 Деревянный дом в отдаленной русской деревне в республике Тыва

А Тыва — какая красота необыкновенная! К сожалению, туда мы тоже попали лишь на пару дней. Успели только посмотреть природу, окрестности.

Говорят, и там рыбалка совершенно изумительная. Нас приглашали всей семьей, с детьми, но такая у нас жизнь сумасшедшая — мы просто не можем найти время, чтобы сорваться всем вместе.

Национальное блюдо, конечно, строганина. Нам очень понравилось — замороженная свежая рыба, перемешанная с лучком и растительным маслом.

Никогда раньше не пробовали, это очень вкусно!