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Туризм
Туризм

Валерия и Иосиф Пригожин рассказали, как нужно отдыхать

08:0019.02.2018
(обновлено: 09:31 19.02.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПевица Валерия с супругом продюсером Иосифом ПригожинымПевица Валерия с супругом продюсером Иосифом Пригожиным
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Ольга Цынская. Валерия и Иосиф Пригожин много ездят по России и миру — но в основном на гастроли. Они пытаются использовать каждую свободную минуту, чтобы побыть вдвоем.

О сказочных местах России, о том, с какими сложностями семейная пара сталкивается в поездках и чем европейский подход к решению проблем отличается от нашего, Валерия и Иосиф Пригожин рассказали РИА Новости.

— На отдыхе нужно забывать весь негатив — это чисто европейский подход. Например, когда мы приезжаем в Европу, ждем, чтобы все работало как часы: чтобы все было вовремя, чтобы сервис отличный. И ждем этого в напряжении, чисто российском, — мы же заплатили деньги!

Европейцы реагируют по-другому. Ну, подумаешь, ну, и задержали, можно подождать, ничего страшного.

А наши уже начинают заводиться. Почему так? Может, этому нужно учиться? Не исключено, что с этим нужно родиться.

© Фото : Официальный аккаунт Валерии в социальной сети Instagram Певица Валерия на отдыхе
© Фото : Официальный аккаунт Валерии в социальной сети Instagram
Певица Валерия на отдыхе

Минусы на отдыхе мы стараемся не замечать. Их нам и в Москве хватает — нужно уметь отключаться, это школа жизни хорошая.

А вот сложности действительно есть. Дороги. В России очень непросто добираться из условного пункта "А" в пункт "Б", нет необходимого авиасообщения.

Закрыты многие аэропорты в небольших городах. Раньше было проще.

Мы, гастролеры, хорошо это знаем и понимаем, ведь маршруты передвижения составлять очень проблематично.

© Фото : Официальный аккаунт Валерии в социальной сети Instagram Певица Валерия на отдыхе
© Фото : Официальный аккаунт Валерии в социальной сети Instagram
Певица Валерия на отдыхе

Понятно, есть какие-то крупные узлы — Новосибирск, Екатеринбург, но туда тоже еще нужно попасть. Приходится выстраивать маршруты на машине, поездах и это, конечно, не слишком удобно.

Времени для путешествий не хватает катастрофически.  Мы стараемся использовать каждую свободную минуту во время гастролей, чтобы хоть немного насладиться отдыхом вдвоем.

Много гастролируем по России. Наша страна невероятна, разнообразна по климатическим зонам и очень богата природой сказочной красоты. Здесь каждый может найти уголок для отдыха по душе.

Работа позволяет нам узнать страну не только по карте, мы изучаем ее географию, можно сказать, прямо на местности.

© Фото : Официальный аккаунт Валерии в социальной сети Instagram Певица Валерия с супругом продюсером Иосифом Пригожиным на отдыхе
© Фото : Официальный аккаунт Валерии в социальной сети Instagram
Певица Валерия с супругом продюсером Иосифом Пригожиным на отдыхе

Очень любим Дальний Восток, Камчатку — это уникальные природные заповедники. И еще, конечно, южные регионы, Краснодарский край — Черное море, горы, потрясающей красоты природа.

Например, Красная Поляна (мы ездили туда летом на несколько дней с концертами) — фантастическое место, с тропами для пеших прогулок.

© Фото : Официальный аккаунт Валерии в социальной сети Instagram Певица Валерия во время хайкинга на высоте 2000 метров
© Фото : Официальный аккаунт Валерии в социальной сети Instagram
Певица Валерия во время хайкинга на высоте 2000 метров

Мы с Иосифом очень любим ходить пешком по много километров, и Красная Поляна, пожалуй, одно из лучших мест для хайкинга в России. Настолько цивилизованно и удобно все устроено: отмечены все пункты, лавочки для отдыха на дистанции.

Совершенно уникальные места на Камчатке. Там сейчас много туристов из-за границы, есть отличные отели за городом, километрах в сорока от Петропавловска, с абсолютно необычными условиями. На гастролях мы выкроили пару дней для отдыха.

Вот представьте: зима, небольшой морозец, градусов пять, наверное.

Отдельные шале. Не избушки, сколоченные из досочек, а настоящие шале, необыкновенной красоты, очень стильные и внутри, и снаружи.

Около каждого — свой маленький бассейн, в котором бьют теплые целебные источники, прямо из земли. Кстати, люди туда специально приезжают как на курорт, чтобы ванны лечебные принимать.

© Depositphotos / AlexanderPiragisВулкан Вилючинская Сопка на Камчатке
© Depositphotos / AlexanderPiragis
Вулкан Вилючинская Сопка на Камчатке

Выходишь из своего домика, делаешь два шага, прямо в купальнике, ныряешь в бассейн — и минут десять сидишь там, получая колоссальное удовольствие.

Дольше нельзя, большая нагрузка на организм, эти источники очень мощные. Вокруг снег, вдалеке сопки, красота невозможная просто!

Это, конечно, ни с чем не сравнить! Вот мы несколько дней там жили, наслаждались. Там и правда сказочно.

Жаль, что мы ни разу не попали в хорошую погоду, чтобы на вертолетах полететь на гейзеры. Люди специально приезжают, на охоту или рыбалку. Наши друзья летают из Москвы, очень хвалят, говорят, там самая лучшая рыбалка в мире.

© Depositphotos / kisstochka15Деревянный дом в отдаленной русской деревне в республике Тыва
© Depositphotos / kisstochka15
Деревянный дом в отдаленной русской деревне в республике Тыва

А Тыва — какая красота необыкновенная! К сожалению, туда мы тоже попали лишь на пару дней. Успели только посмотреть природу, окрестности.

Говорят, и там рыбалка совершенно изумительная. Нас приглашали всей семьей, с детьми, но такая у нас жизнь сумасшедшая — мы просто не можем найти время, чтобы сорваться всем вместе.

Национальное блюдо, конечно, строганина. Нам очень понравилось — замороженная свежая рыба, перемешанная с лучком и растительным маслом.

© Depositphotos / ryzhkov86Строганина
© Depositphotos / ryzhkov86
Строганина

Никогда раньше не пробовали, это очень вкусно!

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