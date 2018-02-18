Россияне стали чаще выезжать в Норвегию

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Число поездок российских туристов в Норвегию увеличилось на 42 % (статистика за декабрь 2017 года по сравнению прошлым годом) — эти данные распространил норвежский совет по туризму VisitNorway.

Положительную динамику подтверждают и туроператоры направления. Как рассказал профессиональному порталу TourDom.ru руководитель норвежского отдела "Джаз тур" Лев Трубач, рост продаж в зимнем сезоне составил не менее 40 % в сравнении с тем же периодом прошлого года.

А в PAC GROUP называют цифру, значительно превышающую данные норвежского совета по туризму: реализация путевок увеличилась на 169 %.

По словам экспертов, спросу на горнолыжные туры в Трюсиле и Хемседале способствует заметное улучшение инфраструктуры: к зимнему сезону в ассортименте размещения появились комфортабельные коттеджи, при этом цены на них примерно такие же, как и на апартаменты среднего уровня.

В числе позитивных трендов наблюдатели называют активизацию интереса к экскурсионным турам в Норвегию в зимний период. Путешественники отправляются как на фьорды, так и на север страны. Вырос спрос и на городские туры в Осло.

Единственное, что может останавливать путешественников, — это ощутимые траты сверх стоимости туров. Норвегия — одно из самых дорогих европейских государств.

В то же время, согласно Всемирному докладу о счастье за 2017 год, Норвегия признана самой счастливой страной в мире по таким факторам, как свобода, честность, благосостояние, здоровье и щедрость.