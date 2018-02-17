МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Ирина Овчинникова. В этом году День защитника Отечества приходится на пятницу, поэтому в распоряжении россиян три дня отдыха.

Максимально интересно и разнообразно их можно провести в Сочи: порыбачить, поохотиться, покататься на лыжах или сноуборде, прыгнуть с двухсотметровой высоты и попариться в бане. Конечно, мужчины любят общаться и соревноваться друг с другом, поэтому без друзей не обойтись.

Стоит авиабилет из Москвы в Сочи и обратно в праздничные дни от 14 тысяч рублей, сам перелет недолгий — всего два с половиной часа.

Сочинский аэропорт находится в Адлере, это в 30 километрах от центра города и в 40 километрах от Красной Поляны. Тот, кто хочет праздника сразу по прилете на курорт, может начать с рыбалки.

Прикормленное место

В Адлере есть база отдыха "Ачигварское озеро" с двумя богатыми рыбой водоемами: там водятся карпы, сазаны, белые амуры, африканские сомы и форель. Рядом с рыбачьими местами построены теплые бунгало.

Входной билет стоит 330 рублей на человека, прокат удочки — от 250 до 350 рублей. Килограмм пойманной рыбы оценивается в зависимости от породы — от 390 до 650 рублей. Можно самостоятельно пожарить или закоптить рыбу и сварить уху.

Есть здесь и бани, часовая аренда — от 2 до 2,5 тысячи рублей.

Охота начинается

В 40 километрах от Сочи и в 70-ти от Адлера, недалеко от поселка Нижний Солох-Аул, есть закрытое охотничье хозяйство "Оштенский кордон" площадью 100 гектаров. Там обитают европейская лань, пятнистый олень, европейский муфлон. Охотиться можно загонным способом, с подхода или с охотничьей вышки.

Тур "Охотник" стоимостью 15 тысяч рублей в сутки включает в себя сопровождение егеря, транспорт, разделку и ветеринарную диагностику трофея, проживание, четырехразовое питание, рыбалку и посещение бани.

Выше — в горы!

Для непродолжительного отдыха на один-два дня можно выбрать любой из трех курортов Красной Поляны. Из Адлера туда удобнее всего добираться на поезде "Ласточка" (билет — 230 рублей), дорога занимает около 40 минут, первый состав отправляется в 8 часов утра.

Курорт "Газпром" — самый невысокий из трех (1660 метров). "Роза Хутор" и "Горки город" располагаются на высоте 2300 метров.

На "Розе Хутор" больше всего трасс и 22 подъемника, в "Газпроме" — 13 подъемников, в "Горки город" — восемь. Везде есть трассы как для новичков, так и для опытных горнолыжников.

На самом новом курорте под названием "Газпром" дневной ски-пасс стоит 2400 рублей, прокат горнолыжного или сноубордического комплекта — 1400, час занятий с инструктором — 3000.

Проживание в четырехзвездочном "Пик отеле" обойдется от 3350 рублей за ночь, завтрак включен.

Дневной ски-пасс в "Горки городе" — от 1300 рублей, прокат горнолыжного или сноубордического комплекта — 1200 рублей, час занятий с инструктором — 5000 рублей. Проживание в отеле "Горки Арт" — от 3300 рублей за ночь, завтрак включен.

На "Розе Хутор" за ски-пасс придется выложить 2650 рублей, за прокат горнолыжного или сноубордического комплекта — 1400, за час занятий с инструктором — 3100.

Отели этого курорта расположены на разных высотах: например, "Роза Долина" — на отметке 540 метров над уровнем моря, "Роза Плато" — на 1170. Есть небольшие отели высоко в горах. Расценки — по принципу "чем выше, тем дешевле". Так, в ближайшем к морю отеле Tulip Inn Rosa Khutor 3* с вас попросят 24 тысячи рублей, а в Rosa Ski Inn — 8600.

Альфред Каюмов, специалист по логистике из Казани и опытный горнолыжник, рекомендует "Розу Хутор". Он считает этот курорт лучшим в России, регулярно катается там с 2014 года. "Опытных горнолыжников удивят очень необычные трассы, — рассказывает Альфред. — А новичкам я советую обязательно прокатиться по "зеленой" (то есть несложной) трассе с пиковой отметкой 2320 метров. Там такие захватывающие виды!"

После катания по склонам особенно приятно попариться в бане. Например, в "Баня-Land" (Красная Поляна). Аренда одной из четырех тематических парных — "Валтазар", "Боярская", "Шамантабхадра" и "Телема" — обойдется от 18 тысяч рублей за три часа на четверых. Есть и парная на двоих (от 9 тысяч за три часа).

В комплексе "British Баня", расположенном в том же поселке, предлагают несколько способов попариться: "Шанти" (два захода с растиранием медом и солью и последующим охлаждением головы пивом или квасом) за 5200 рублей или "Феникс" (то же самое плюс выкатывание пихтовым веником) за 9900 рублей.

Ниже — в ущелья!

Если адреналина от скоростных спусков не хватило или возникло желание испытать себя иным способом, непременно посетите парк развлечений Skypark Sochi, что в 11 километрах от Адлера в районе форелевого хозяйства.

Главный объект — SkyBridge, самый длинный пешеходный подвесной мост в мире. Во всяком случае, других таких (длина — 439 метров, высота — 2017 метров) в России точно нет. Даже обычная прогулка по нему — то еще приключение, а если прыгнуть вниз на банджи-джампинге… Вас привязывают ногами к резиновому канату, вы падаете, долго затем раскачиваясь, словно горизонтальный и вертикальный маятник одновременно. В Skypark банджи-джампинг представлен в двух вариантах: прыжок можно совершить с высоты 69 и 207 метров. Стоимость — от шести до 15 тысяч плюс вход в парк (включает парковку) — 1250 рублей для взрослого. Фото на память и видеосъемка на камеру GoPro — дополнительно две тысячи рублей.

Аттракционы ZipLine (спуск со скоростью 70 километров в час по стальному канату без свободного падения — 1500 рублей), MegaTroll (спуск со скоростью 120 километров в час в специальном устройстве — 2500 рублей) и SochiSwing (качели с высотой плеча 170 метров за 7 тысяч рублей) также вполне адреналиновые.