Ростуризм предупредил о новых вспышках желтой лихорадки в Южной Америке

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Ростуризм рекомендует россиянам учитывать риски при поездках в страны Южной Америки на фоне новых вспышек желтой лихорадки в этом регионе, сообщает ведомство.

По данным Министерства здравоохранения Бразилии на январь 2018 года, новый подъем заболеваемости зафиксирован в трех юго-западных штатах: Минас-Жерайс, Сан-Пауло и Рио-де-Жанейро.

"Ростуризм рекомендует российским туристам при планировании частных и служебных поездок в латиноамериканские страны (в особенности в Бразилию) учитывать эпидемиологическую обстановку и в обязательном порядке проводить вакцинацию от желтой лихорадки в период до нормализации ситуации", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Ростуризм призывает российских туроператоров, реализующих туры в страны Южной Америки, предупреждать своих клиентов о ситуации с желтой лихорадкой.

Ранее, в январе, Ростуризм предупреждал о вспышке желтой лихорадки в Бразилии. Тогда же ВОЗ распространила информацию для туристов, в которой им не рекомендовано посещать указанные выше штаты Бразилии без соответствующей прививки.

Желтая лихорадка — это опасная инфекционная природно-очаговая болезнь, распространяющаяся через укусы комаров в странах с жарким влажным климатом. При выезде в страны Южно-Американского и Африканского континентов необходимо получить однократную прививку, которая проводится не позднее, чем за десять дней до выезда. Иммунитет после прививки сохраняется пожизненно.