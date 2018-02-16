Псковская область намерена увеличить турпоток на 30% в 2018 году

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Власти Псковской области намерены увеличить туристический поток в регион в текущем году на 30% по сравнению с 2017 годом, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Михаил Ведерников.

"Да, предполагаем увеличить. У нас идет хороша динамика, мы участвуем в федеральных программах. Неплохие результаты получаем и порядка 30% идет прирост туристов", — сказал Ведерников в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Он уточнил, что по итогам прошлого года турпоток в Псковскую область составил 600 тысяч человек. Также он отметил, что в настоящее время проводится "перезагрузка" туристического блока региона.

"Мы еще готовим на проектной площадке специальные турпроекты. На форуме подписали соглашение с Москвой. Для них будет отдельное туристическое предложение, может быть, даже включающее в себя чартеры из Москвы. С тем, чтобы утром, например, семья или компания молодых людей имела возможность комфортно прилететь к нам. А здесь на месте их встретил бы туристический шатл. Привезут, покажут, покормят и этот же самолет вечером обратно улетит в Москву. Люди смогут получить отличные впечатления и отдохнуть в выходные за несколько сотен километров", — рассказал Ведерников.

Он добавил, что область также участвует в проработке туристических маршрутов по Северо-Западу России, в том числе, в рамках проекта "Серебряное ожерелье". "Мы бы хотели предлагать такие мультирегиональные продукты", — пояснил врио губернатора.



МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.