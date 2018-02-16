Туристы из Голландии активнее всех используют роуминг в Москве

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Европейские туристы в два раза чаще пользуются в Москве своими сим-картами, чем гости из стран СНГ. К такому выводу пришли в "Мегафоне" — там проанализировали данные роуминга в столице.

"В январе число гостей из Европы, зарегистрированных в нашей сети, более чем в два раза превысило турпоток из СНГ и почти в четыре раза – из Азии и Ближнего Востока", – рассказывает Евгений Новоселов, технический директор столичного филиала "МегаФона".

Также отмечен небольшой рост спроса со стороны жителей стран Африки.

Лидерами как январского, так и декабрьского рейтингов по подключению к роумингу в Москве оказались граждане Нидерландов, второе место заняли шведы. Немцы расположились на третьем месте, а замкнули первую пятерку туристы из Эстонии и Латвии.

Среди гостей из стран СНГ и Грузии чаще всего роуминг используют жители Белоруссии. Путешественники из Китая оказались наиболее активными пользователями роуминга среди жителей стран Азии. В четыре раза реже используют иностранные сим-карты гости из Израиля – следующего государства в рейтинге стран Азии и Ближнего Востока. Третье место заняла Турция. Число гостей оттуда, использующих роуминг, в январе увеличилось почти в два раза. Последние две строчки в топ-5 заняли ОАЭ и Южная Корея.

Самыми неожиданными местами, откуда приезжали туристы в Москву, стали Восточный Тимор и Бенин. Всего по одному туристу из этих стран посетили столицу за предыдущие два месяца.