Глава Ростуризма рассказал об увеличении внутреннего турпотока

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Российский внутренний турпоток с 2000 года увеличился более, чем в два раза, сообщил в пятницу на Российском инвестиционном форуме в Сочи руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

"За последние 16 лет внутренний туропоток более чем удвоился. В 2017 году он превысил 56,5 миллиона поездок. Но даже если не сравнивать с 2000 годом, а взять более поздний период, то можно сказать, что прирост к 2013 году составил 75%, к 2000 году – 125%", — сказал он.

Сафонов заверил, что путешествовать по России стало комфортнее, и отметил, что большую заслугу туроператоров, которые стали создавать пакетные туры по стране.

"В 2015 году впервые появились пакетные туры по стране – конкурентоспособный турпродукт, который не только удобен для потребителя, но и позволяет экономить. Раньше нашим гражданам в основном приходилось организовывать поездку самостоятельно. В отсутствие возможности экономить на перелете за счет чартеров и на размещении за счет объемов и раннего выкупа, им приходилось тратить на турпоездку на 30-40% больше, чем сегодня, когда можно приобрести пакетный тур", — пояснил он.

Глава ведомства уточнил, что турпакеты по России сразу обрели популярность, поскольку отвечают потребностями россиян.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.