В Таиланде опровергли закрытие пляжа, известного по фильму с ДиКаприо

БАНГКОК, 16 фев – РИА Новости. Руководитель отделения Ведомства по туризму Таиланда (ТАТ) провинции Краби опроверг информацию о предстоящем закрытии на три месяца для посещения туристами пляжа Мэйя на острове Пхи-Пхи Лей, прославленного в 2000 году на весь мир благодаря кинофильму "Пляж" с Леонардо ДиКаприо в главной роли, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Nation.

В четверг таиландские и международные СМИ сообщали со ссылкой на администрацию провинции Краби, что остров, расположенный неподалеку от острова Пхукет, включая знаменитый пляж бухты Мэйя, будет закрыт для публики, прибывающей на лодках и катерах, с июня по сентябрь текущего года в связи с необходимостью восстановления экологического баланса и сохранения коралловых рифов.

Директор отделения ТАТ по провинции Краби Апхичай Араньик в пятницу опроверг эти сообщения, заявив, что "идея закрыть пляж для посещения была всего лишь идеей, которая рассматривалась администрацией провинции в целях сохранения кораллов острова Пхи Пхи Лей". Никакого решения о закрытии острова или пляжа Мэйя принято не было, заявил чиновник.

"Мы не будем закрывать остров или пляж. Мы просто ищем решение, как помочь пляжу восстановить свою природную красоту", — добавил он.