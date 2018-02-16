Санкт-Петербург — лидер по обеспеченности отелями среди российских городов-миллионников. Выбирая среди большого разнообразия предложений, безусловно, можно столкнуться с казусами. Например, забронировать хостел, приехать и не отыскать ни его, ни владельцев. А можно абсолютно случайно оказаться в номере мини-отеля напротив здания, где провел свое детство Владимир Путин.
Мы выбрали семь самых необычных мест для размещения в Санкт-Петербурге — от хостелов до роскошных дворцов.
Soul Kitchen Junior Hostel (хостел)
Адрес: Набережная реки Мойки, 62/2.
Дизайнерский хостел, открытый на Набережной реки Мойки пять с половиной лет назад, — рекордсмен по разнообразным наградам. Он признавался лучшим маленьким хостелом в России, Европе, мире.
Год назад Soul Kitchen Hostel в очередной раз получил премию Hoscar от сайта бронирования жилья Hostelworld.
В этой исторической коммуналке снимались сцены фильма «Мастер и Маргарита». Интерьер хостела — дизайнерская мебель и просто бревна, а также вещи, оставшиеся от прежних жильцов, приобретения с блошиных рынков и работы современных художников.
Отзывы гостей подтверждают репутацию хостела. Даже в графе «минус» большинство постояльцев пишут: «Все отлично». Встречаются жалобы на качество кофе, напор воды в душе и Wi-Fi. Ну и, конечно, на цены.
Самый грустный отзыв: «Не понравилось, что после этого хостела как-то не хочется возвращаться жить в свой собственный дом».
Стоимость номеров: от 800 рублей (кровать в восьмиместном номере) до 12 000 рублей (люкс-комната). Минимальный срок бронирования — двое суток.
Radisson Sonya Hotel 4*
Адрес: Литейный проспект, 5/19.
Этот отель сразу погружает своих гостей в атмосферу романа «Преступление и наказание». Перед входом в каждый номер — таблички с цитатами из Достоевского. Отрывки из романа можно прочитать даже на полу в коридоре. Не обошлось и без традиционных русских сувениров — матрешек, шкатулок.
Авторы концепции — скандинавские дизайнеры, так что порой их интерпретация романа в рамках интерьера вызывает удивление. Вот как, например, описывается на сайте Radisson Blu холл гостиницы: «Дизайнеры превратили невыносимое бремя Раскольникова, которое несла праведная Соня, в тяжелую стойку ресепшен, зависшую в воздухе. Стойка поддерживается группой перевернутых матрешек. Крошечные красные куклы на концах, кажется, несут полный вес конструкции».
Отзывы посетителей об отеле в целом положительные. Встречаются жалобы на приглушенный свет в номерах (это дизайнерская задумка), духоту в комнатах, чьи окна выходят на атриум, дорогие завтраки и еще почему-то на жесткие салфетки.
Самый концептуальный отзыв: «Презент в виде топора и монетки. Заставляет задуматься о нашей сущности и «я» в этом мире».
Самый лаконичный отзыв: «Шикарная кровать».
Стоимость номеров: от 4600 рублей в сутки (ближайший уик-энд, двухместный номер).
«Гринвич», мини-отель
Адрес: Ковенский пер., д. 14, пом. 4.
Гостей этого мини-отеля встречает английская королева, размахивающая британским флагом с балкона второго этажа. Интерьеры в викторианском стиле, большинство предметов обстановки привезены из Англии, Уэльса и Ирландии.
О Великобритании напоминает множество деталей — картины на стенах, модели двухэтажных автобусов London City Sightseeing, фигурки гвардейцев, винтажные часы, рекламные плакаты и скелеты в шкафу.
Повторяющихся отрицательных отзывов об отеле практически нет, гости отмечают лишь какие-либо нюансы.
Кому-то не хватало капучино, кому-то — спутникового телевидения. Или не понравилось, что двери номера № 2 выходят прямо на кухню. Кроме того, отель расположен в жилом доме на втором этаже.
Самый бесполезный отзыв: «Я строитель и потому обращаю внимание на технические недостатки. Они есть, но совершенно не влияют на качество проживания гостей».
Самый ожидаемый отзыв: «О да! Это именно тот мини-отель, от которого веет роскошью, которую не ожидаешь за 800-1400 рублей. <…> Войдя в холл, ты забываешь о внешнем мире и погружаешься в атмосферу винтажной Англии, с изысканными обоями и картинами на стенах. Все как в фильмах про Шерлока».
Стоимость проживания: от 1100 рублей (одноместный номер) и от 1500 рублей (двухместный).
«Эрмитаж» 5*, официальная гостиница Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге
Адрес: ул. Правды, 10.
Отель открылся в 2013 году и, как сообщается на сайте, его миссия — позволить гостям города «не только увидеть величественную резиденцию российских императоров, посетив Эрмитаж, но и погрузиться в эту атмосферу и «прожить» ее». Для этого есть все — от специального императорского меню до реплик экспонатов главного музея Санкт-Петербурга и, конечно же, дворцовой роскоши.
Отель расположен в трех километрах от самого Эрмитажа, однако гостям предоставляется бесплатный проезд на маршрутном автобусе к музею и обратно. Также постояльцам выдают VIP-билеты в Эрмитаж (при проживании от трех ночей).
Отзывы соответствуют уровню гостиницы, отрицательных крайне мало.
Тем не менее постояльцы удивлялись, что в гостинице 5* бассейн и сауна в стоимость проживания не входят. Интерьеры, обслуживание, состояние номеров нареканий практически не вызывали.
Самый приятный (для гостиницы) отрицательный отзыв: «И, увы, отель стал слишком популярным! Очень много туристов».
Стоимость проживания: от 10 000 рублей за номер в сутки.
Бутик-отель «Рахманинов» 3*
Адрес: Казанская улица, 5.
Уникальная коллекция антиквариата, регулярные вернисажи, музыкальные вечера, возможность пожить в мемориальной квартире композитора Сергея Рахманинова — все это предлагает небольшой отель в центре Петербурга. Уникальный спальный гарнитур XIX века в двухкомнатном люксе принадлежал когда-то семье Владимира Набокова.
В одной из комнат люкса жил 12-летний композитор во время учебы в консерватории. Паркет, обои — оригинальные. Еще один необычный номер — «люкс арт-апартаменты «Богемный» — открылся в августе прошлого года. Жить тут могут два-четыре человека и принимать до 20 гостей. Этот номер «для людей с творческим мировоззрением, желающих полностью прочувствовать питерский богемный быт».
Практически все отзывы об отеле положительные, даже восхищенные.
Правда, подготовка к чемпионату мира по футболу несколько испортила гостям отдых — здание стояло в лесах, но об этом сотрудники гостиницы предупреждали. Также постояльцы сетовали на маленькие ванные комнаты, старую сантехнику, слабый напор воды, отсутствие вешалок и неважную звукоизоляцию.
Самый неожиданный отзыв: «Фото Стива Бушеми, которое было так нужно, в номере так и не оказалось... Жаль».
Отзыв-разочарование: «Как выяснилось, мне не очень комфортно в окружении антиквариата».
Отзыв — крик души: «ПОЖАЛУЙСТА!!! На антикварный рояль ничего не ставьте без салфетки!».
Стоимость проживания: от 2760 рублей в сутки (одноместный эконом со скидкой). Люкс «Рахманинов» — от 6400 рублей (два гостя, невозвратный тариф со скидкой).
Сеть хостелов/отелей «Друзья»
Первый хостел этой сети открылся в 2009 году в Банковском переулке. Название, да и общую атмосферу позаимствовали из знаменитого американского сериала «Друзья».
В «Друзьях на Банковском» есть своеобразная галерея славы: лестничные пролеты украшены огромными портретами героев телепроекта (в стиле поп-арт) и их самыми знаменитыми перлами. Отзывы разные. Кто-то жалуется на недостаток чистоты и тишины, многие, напротив, пишут, что там «чисто, уютно, приветливо, удобно, бюджетно». Стоит иметь в виду, что в некоторых хостелах сети используется модель «лоукостера» и за дополнительные услуги (например, за постельное белье) нужно платить.
Самый трогательный положительный отзыв: «Сейчас, когда я снимаю отдельное жилье, я постоянно вспоминаю, как было здорово там, в «Друзьях», и если б не семейные узы, я, наверное, прожила бы там намного дольше!»
Стоимость проживания: от 300 рублей в сутки с человека.
Location Hostel в лофт-проекте «Этажи»
Адрес: Лиговский проспект, 74.
Особенность этого хостела — возможность прогуляться в тапочках на выставку, подняться на крышу. Это единственный хостел на территории лофт-проекта «Этажи» (еще один Location Hostel расположен на Адмиралтейском проспекте).
Так как «Этажи» располагаются в помещениях Смольнинского хлебозавода, комнаты называются специфически — «Бисквитный цех», «Сахарная пудра», правда, есть и, например, «Брюс Ли».
Гостям предлагается немало бесплатных опций от Location Hostel — посещение панорамной крыши, коворкинг-зоны (в будни). В арт-центре постоянно проводятся различные выставки. Туристов может насторожить то, что на странице хостела в соцсети постоянно мелькает реклама студенческого общежития в стенах Location Hostel. Впрочем, многие с радостью вспоминают студенческие годы, почему бы и не поселиться в «арт-общаге». Для тех, кому такое соседство не в радость, есть дизайнерские номера, рассчитанные на двух-трех человек.
В отзывах о хостеле представлена вся палитра мнений – от «это просто помойка» до «хостел реально крутейший».
Его называли и «интересным местом, но не для проживания», и «хорошим местом для ночлега».
Много претензий к чистоте, отношению персонала, жалоб на то, что хостел — проходной двор: «Пока идешь в полотенце из душа в комнату, постоянно натыкаешься на людей, которые пришли сюда посмотреть выставку».
Стоимость проживания: от 750 рублей в сутки (300 рублей — специальная цена для студентов)
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