Дизайнерский хостел, открытый на Набережной реки Мойки пять с половиной лет назад, — рекордсмен по разнообразным наградам. Он признавался лучшим маленьким хостелом в России, Европе, мире.

Год назад Soul Kitchen Hostel в очередной раз получил премию Hoscar от сайта бронирования жилья Hostelworld.