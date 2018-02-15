Благоустройство улиц в Москве окупилось за счет роста турпотока в 1,5 раза

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Число туристов, приезжающих в Москву, увеличилось в полтора раза за счет благоустройства территорий, заявил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"Все считают, что благоустройство города — это пустая трата денег, невосполнимая. За счет благоустройства города создано уникальное пространство пешеходное, общественное пространство, в которых происходит живая, активная городская жизнь, за счет этого количество туристов выросло с 14 миллионов человек до 21 миллиона", — сказал Собянин в интервью "России 24".

По его словам, за счет этой разницы Москва окупила все инвестиции в благоустройство.

"Мы видим, в дни проведения ярмарок и фестивалей количество туристов растет, а это невозможно проводить на территории, которая не благоустроена", — добавил столичный градоначальник.