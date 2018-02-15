Власти Крыма будут развивать скоростные пассажирские перевозки по морю

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Скоростные морские перевозки у берегов Крыма экономически целесообразны, поэтому география маршрутов должна расширяться, заявил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Ранее гендиректор компании-оператора "Морские скоростные пассажирские перевозки" Алексей Сорокин заявил, что морской пассажирский скоростной транспорт у берегов Крыма планируется запустить в июне, судно на подводных крыльях "Комета 120М" соединит Севастополь и Ялту. Решение возродить пассажирские перевозки принял концерн "Калашников" при поддержке Минпромторга и Минтранса России.

"Этот проект обречен на успех. Он рентабелен, потому что спрос на морские перевозки есть, и этот спрос достаточно велик. Тем более что морские путешествия вдоль побережья, если разобраться с историей, были востребованы не только в советские, но и в царские времена. Крым очень выгодно расположен для успешного возрождения данного проекта", — сказал РИА Новости Черняк.

Он также сообщил, что власти региона готовы обсуждать с оператором перевозок и концерном "Калашников" расширение сети маршрутов. "Мы будем вовлекать новые крымские города. Есть что показать Керчи и Феодосии, где имеются порты и вся необходимая инфраструктура. Нам есть что показать и чем удивить гостей полуострова", — сказал глава парламентского комитета.

Одним из инициаторов этого проекта также выступало правительство Севастополя.

"Его реализация позволит расширить транспортные возможности региона, повысить его туристическую привлекательность и узнаваемость. Согласитесь, Севастополю, как главной базе Черноморского флота, южной морской столице России, необходим наиболее современный на сегодняшний день вид морского транспорта", — сказал РИА Новости губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Губернатор подчеркнул, что для организации морских перевозок Севастопольский морской порт предоставит один из расположенных в центре города пассажирских причалов.

"Надеюсь, севастопольцы и гости нашего города с удовольствием воспользуются этим комфортным видом транспорта", — сказал глава города.

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