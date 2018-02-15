Россия готова к приезду болельщиков на ЧМ-2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Российские города готовы встретить болельщиков, которые приедут на чемпионат мира по футболу этим летом, заявил в интервью РИА Новости глава Ростуризма Олег Сафонов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.
"В России болельщиков будут встречать обновленные аэропорты и железнодорожные вокзалы, современные дороги и транспортные развязки. Расширена сеть авиамаршрутов, чтобы обеспечить удобное транспортное сообщение городов-организаторов с зарубежными государствами", — рассказал Сафонов.
"Реализован проект FAN ID – паспорт болельщика, который позволит своему владельцу посетить Россию без оформления визы. Между городами проведения матчей будут курсировать специальные поезда, в которых проезд для обладателей карты FAN ID будет бесплатным", – напомнил глава Ростуризма.
Местный подход
"Каждым городом-организатором чемпионата мира по футболу FIFA 2018 совместно с отелями, перевозчиками, рестораторами, туристскими компаниями и другими представителями бизнеса разработаны для болельщиков экскурсионные и дегустационные туры, насыщенные развлекательные программы", — сказал Сафонов.
Он также рассказал, что пребывание в России будет комфортным для представителей всех культур и вероисповеданий. Ростуризм с 2016 года реализует программу "Русское гостеприимство", которая нацелена на адаптацию сервиса в гостиницах, аэропортах, ресторанах, вокзалах, музеях и так далее под индивидуальные особенности и специфические потребности различных массовых культурных и этноконфессиональных групп. Ее направлениями являются China Friendly, Halal Friendly, India Friendly, Kosher Friendly.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
Российский инвестиционный форум состоится 15-16 февраля в Сочи. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.