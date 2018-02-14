Блогер из Абхазии, путешествующий по России, добрался до Камчатки

Турист во время подъема на второй конус Большого трещинного Толбачинского извержения (БТТИ) в Камчатском крае. Архивное фото

Турист во время подъема на второй конус Большого трещинного Толбачинского извержения (БТТИ) в Камчатском крае. Архивное фото

СУХУМ, 14 фев – РИА Новости. Предприниматель и блогер из Абхазии Денис Саманба решил объехать все самые интересные и красивые места России. Как сообщает Sputnik Абхазия, при этом у него нет заранее продуманного маршрута и определенного транспорта. О своих впечатлениях он делится в специальной рубрике Sputnik "Заметки абхазского путешественника".

Саманба добрался до Камчатки. В поезде его соседкой была девушка из Китая. Они познакомились и разговорились.

"Обменялись контактами — оказалось, что у нее нет Facebook, Whats App, Instagram. Все это запрещено в Китае, и обходить запрет можно только с помощью VPN, за что предусмотрена уголовная ответственность", — рассказал абхазский блогер.

"Законы Китая мне всегда не давали покоя — я рассказал про популярные ролики в сети, снятые в Китае, где люди попадают в аварию, их видят прохожие, но проходят мимо", — сообщил Саманба.

Девушка пояснила, в чем тут дело: тот, кто поможет потерпевшему и привезет его в больницу, должен будет оплатить услуги врачей, если пострадавший не сможет это сделать сам.

Абхазский блогер, много путешествующий по миру, поделился наблюдением, что в России люди гораздо охотнее готовы предложить свою помощь незнакомому человеку, а в Китае больше равнодушия.

Уже приехав на Камчатку, путешественнику было приятно увидеть, что у местных жителей нет негативного образа Абхазии. Все, кто узнавал, откуда он, рассказывали, что им известно о кавказской республике: кто-то отдыхал там, кто-то жил некоторое время, но большинство просто отзывались о ней теплыми словами.

Блогер поделился забавным случаем, о котором ему поведали местные жители. На Камчатке более 300 вулканов, три десятка из них действующие. В некоторых вулканах находятся озера с соляной кислотой. Попадать туда человеку или животному не стоит, это опасно для жизни. И вот как-то раз приезжие исследователи решили изучить кислотное озеро. Подготовились, сделали специальную защищенную лодку, надели экипировку.

Только про весло не подумали, и кислота очень быстро разъела резину. Они остановились в середине озера без течения, а от весла осталось только веретено (часть от ручки до лопасти). К счастью, их вытащили.

По словам Саманбы, самой удивительной для него стала встреча с земляками.

"Кто же мог поверить, что здесь, на краю Земли, я встречу земляков абхазов! Абхазов, которые говорят на абхазском, едят мамалыгу с копченым сыром, аджикой и асыдзбалом, и у них всегда есть абхазская чача и вино для гостей", — восхитился он.

Более того, по его словам, они оказались его родственниками.

"Не кровными, не совсем близкими, но и точно не далекими. Но для меня главное не это — они оказались замечательными людьми!" – поделился путешественник.

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