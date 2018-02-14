Ростуризм сообщил о вспышке скарлатины в Великобритании

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ростуризм рекомендует туроператорам информировать своих клиентов о вспышке скарлатины в Великобритании, а также призвал граждан учитывать данную информацию при планировании поездок, говорится на сайте ведомства.

Ранее в среду Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости скарлатиной в Великобритании. За последние три недели число заболевших выросло вдвое, только за одни выходные в Англии и Уэльсе зарегистрировано 735 случаев скарлатины. Инфекция чаще всего поражает детей в возрасте от 2 до 8 лет.

"Ростуризм рекомендует туроператорам информировать своих туристов о вспышке скарлатины. Федеральное агентство по туризму также призывает граждан, планирующих поездки в Англию и Уэльс, учитывать данную информацию", — говорится в сообщении.

Скарлатина – острое инфекционное заболевание группы стрептококковых инфекций, протекающее с поражением ротоглотки, общей интоксикацией и характерной мелкоточечной сыпью. Источником инфекции является больной человек или носитель. Передается, преимущественно, воздушно-капельным путем, иногда имеет место контактная передача инфекции или через инфицированную пищу.