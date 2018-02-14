В Таиланде туристический автобус попал в ДТП

БАНГКОК, 14 фев – РИА Новости. Одна гражданка Таиланда и четверо китайских туристов пострадали в ДТП с туристическим автобусом, у которого отказали тормоза на спуске с Патонгского холма на острове Пхукет в Таиланде, сообщает в среду новостной интернет-портал Phuket News.

Авария произошла около 23.00 во вторник (19.00 мск), говорится в сообщении. Автобус спускался с Патонгского холма в районе Патонг-бич, и на последнем повороте "серпантина" горной дороги у него отказали тормоза. Автобус, в котором находились 35 туристов из КНР, столкнулся с автомобилем Toyota Camry и мотоциклом, после чего врезался в бетонное ограждение трассы, сообщает портал.

Гражданка Таиланда, видимо, пассажирка или водитель мотоцикла, получила тяжелые травмы и была с места ДТП доставлена в больницу. Четверо китайских туристов также оказались в больнице с ушибами и порезами, говорится в сообщении. Водитель легкового автомобиля не пострадал.

Спуск с Патонгского холма считается одним из самых опасных мест на популярном у иностранных, в том числе российских, туристов острове Пхукет. На этом спуске часто происходят серьезные ДТП, в том числе с туристическими автобусами.