Министр рассказал о туризме на Бали после извержения вулкана

Местные жители по дороге в школу на острове Бали наблюдают за извержением вулкана Агунг, Индонезия. 28 ноября 2017

Местные жители по дороге в школу на острове Бали наблюдают за извержением вулкана Агунг, Индонезия. 28 ноября 2017

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Министр туризма Индонезии Ариф Яхья заявил, что уровень угрозы из-за активности вулкана Агунг на острове Бали понижен, и туризм стал полностью безопасным, сообщили в национальном туристическом офисе Индонезии Visit Indonesia Tourism Office (VITO Russia).

"Начиная с 10 февраля 2018 года центр вулканологии и геологических исследований объявил о понижении статуса активности вулкана Агунг с четвертого до третьего уровня. Таким образом, все местные жители, покинувшие свои дома, могут вернуться в них, а туристическая деятельность на острове Бали объявлена полностью безопасной", – приводятся слова Яхья.

Министр добавил, что сейчас на Бали отдыхает значительное число туристов из Китая, которые решили отпраздновать там один из своих главных праздников – Новый Год по лунному календарю. По данным министерства, не менее 15 тысяч китайских туристов прилетят на Бали в дни китайского Нового года.

Среди путешественников из России, которые посещают Индонезию, именно Бали является наиболее популярным направлением – по итогам 2017 года международный аэропорт города Денпасар принял почти 94,7 тысячи российских граждан, что составляет 85,7% всего турпотока из РФ в Страну тысячи островов.

Как заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Игнатий Йонан, за вулканом Агунг пристально наблюдали в течение последних месяцев. Сейчас сейсмическая и вулканическая активность идет на убыль, количество выбросов снижается, и они не представляют опасности для авиации. На сегодняшний день радиус зоны отчуждения сокращен до четырех километров от вершины вулкана.