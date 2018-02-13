Министр рассказал о туризме на Бали после извержения вулкана

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Министр туризма Индонезии Ариф Яхья заявил, что уровень угрозы из-за активности вулкана Агунг на острове Бали понижен, и туризм стал полностью безопасным, сообщили в национальном туристическом офисе Индонезии Visit Indonesia Tourism Office (VITO Russia).
"Начиная с 10 февраля 2018 года центр вулканологии и геологических исследований объявил о понижении статуса активности вулкана Агунг с четвертого до третьего уровня. Таким образом, все местные жители, покинувшие свои дома, могут вернуться в них, а туристическая деятельность на острове Бали объявлена полностью безопасной", – приводятся слова Яхья.
Министр добавил, что сейчас на Бали отдыхает значительное число туристов из Китая, которые решили отпраздновать там один из своих главных праздников – Новый Год по лунному календарю. По данным министерства, не менее 15 тысяч китайских туристов прилетят на Бали в дни китайского Нового года.
Среди путешественников из России, которые посещают Индонезию, именно Бали является наиболее популярным направлением – по итогам 2017 года международный аэропорт города Денпасар принял почти 94,7 тысячи российских граждан, что составляет 85,7% всего турпотока из РФ в Страну тысячи островов.
Как заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Игнатий Йонан, за вулканом Агунг пристально наблюдали в течение последних месяцев. Сейчас сейсмическая и вулканическая активность идет на убыль, количество выбросов снижается, и они не представляют опасности для авиации. На сегодняшний день радиус зоны отчуждения сокращен до четырех километров от вершины вулкана.
За неделю до этого, 21 ноября, дым от вулкана Агунг поднимался на высоту 700 метров от кратера. Тогда агентство по преодолению последствий стихийных бедствий оценило уровень активности вулкана как второй из четырех возможных.
В воскресенье началось второе извержение, вулкан не выбрасывал лаву, однако столб дыма поднялся на высоту четырех тысяч метров, и на острове был введен наивысший (красный) уровень угрозы для воздушного транспорта.
Из-за облака пепла власти на 18 часов закрыли не только международный аэропорт на Бали, но и аэропорт острова Ломбок. В общей сложности в аэропорту Денпасар было отменено восемь прибывающих рейсов и 13 вылетов.
Туркомпании готовы продлить и оплатить проживание своих клиентов в отелях на индонезийских островах Бали и Ломбок до тех пор, пока не будут разрешены вылеты из местных аэропортов, сообщили в Российском союзе туриндустрии.
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