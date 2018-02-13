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Специальный посол Узбекистана будет привлекать туристов из России

14:0413.02.2018
01700
© Фото : правительственный портал Республики УзбекистанЗдание правительства Узбекистана. Архивное фотоЗдание правительства Узбекистана. Архивное фото
© Фото : правительственный портал Республики Узбекистан

ТАШКЕНТ, 13 фев – РИА Новости. Для привлечения российских туристов в Узбекистан появится общественный посол из числа известных персон. Об этом, как сообщает Sputnik Узбекистан, рассказал на брифинге в Москве посол республики Бахром Ашрафханов.

Узбекистан. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В Узбекистане ввели единую туристическую визу
По его словам, согласно поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, будут приниматься дополнительные усилия для пропаганды туристического бренда страны за рубежом.

"Мы сейчас начинаем работу по поиску такого общественного посла, который будет пропагандировать турпоездки в Узбекистан среди россиян, активно рассказывать о популярных направлениях отдыха и способствовать укреплению более тесных связей между странами по линии туризма", — пояснил Ашрафханов.

По его мнению, таким послом может стать общественный или культурный деятель.

"Возможно, кто-то из политики или, например, из мира искусства. Мы только начинаем эту работу, не исключаю, что кто-то сам изъявит такое желание", — добавил дипломат.

Глава узбекской дипмиссии напомнил, что для продвижения туристического потенциала страны различными ведомствами предприняты меры в части упрощения визового режима, а также порядка аккредитации журналистов и творческих групп.

"Узбекистан ввел безвизовый режим с семью странами и упростил порядок получения виз для граждан еще 39 государств. Кроме того, в ближайшее время визу можно будет оформить в электронном виде, подав документы из любой точки мира", — рассказал он.

Ташкент. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Для съемочных и творческих групп, которые намерены рассказывать о красотах и традициях Узбекистана, также предусмотрен упрощенный порядок получения аккредитации, решение по которой будет приниматься всего за два дня", — добавил посол.

По мнению дипломата, приятным бонусов для журналистов и представителей российских туркомпаний, которые намерены расширять контакты с Узбекистаном в рекреационной деятельности, станут льготы на перелет. Ежегодно национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" будет выделять для таких пассажиров по 200 бесплатных билетов.

По словам Ашрафханова, эти и другие меры призваны сделать туризм одной из ключевых сфер узбекской экономики.

Согласно данным за 2017 год, Узбекистан посетили более 2,5 миллионов иностранных туристов, что на 24% превысило показатель 2016 года.

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