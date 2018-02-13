Специальный посол Узбекистана будет привлекать туристов из России

ТАШКЕНТ, 13 фев – РИА Новости. Для привлечения российских туристов в Узбекистан появится общественный посол из числа известных персон. Об этом, как сообщает Sputnik Узбекистан, рассказал на брифинге в Москве посол республики Бахром Ашрафханов.
"Мы сейчас начинаем работу по поиску такого общественного посла, который будет пропагандировать турпоездки в Узбекистан среди россиян, активно рассказывать о популярных направлениях отдыха и способствовать укреплению более тесных связей между странами по линии туризма", — пояснил Ашрафханов.
По его мнению, таким послом может стать общественный или культурный деятель.
"Возможно, кто-то из политики или, например, из мира искусства. Мы только начинаем эту работу, не исключаю, что кто-то сам изъявит такое желание", — добавил дипломат.
Глава узбекской дипмиссии напомнил, что для продвижения туристического потенциала страны различными ведомствами предприняты меры в части упрощения визового режима, а также порядка аккредитации журналистов и творческих групп.
"Узбекистан ввел безвизовый режим с семью странами и упростил порядок получения виз для граждан еще 39 государств. Кроме того, в ближайшее время визу можно будет оформить в электронном виде, подав документы из любой точки мира", — рассказал он.
По мнению дипломата, приятным бонусов для журналистов и представителей российских туркомпаний, которые намерены расширять контакты с Узбекистаном в рекреационной деятельности, станут льготы на перелет. Ежегодно национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" будет выделять для таких пассажиров по 200 бесплатных билетов.
По словам Ашрафханова, эти и другие меры призваны сделать туризм одной из ключевых сфер узбекской экономики.
Согласно данным за 2017 год, Узбекистан посетили более 2,5 миллионов иностранных туристов, что на 24% превысило показатель 2016 года.
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