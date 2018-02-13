Ростуризм призвал туроператоров сообщать о вспышке сибирской язвы в Турции

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Ростуризм призвал операторов, реализующих туры в Турцию, предупреждать своих клиентов о вспышке сибирской язвы в этой стране, а также рекомендовал россиянам учитывать эту информацию при планировании поездок, говорится на сайте ведомства.

Ранее во вторник Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы в районе населенного пункта Акчаабат на севере Турции, имеющего выход к Черному морю. Госпитализировано более 70 человек, из которых у трех диагноз подтвержден лабораторно, одна женщина скончалась.

По данным эпидемиологического расследования, проводимого местными органами здравоохранения, "вспышка связана с разделкой больного сельскохозяйственного животного (коровы) и употреблением в пищу инфицированного мяса". Турецкие специалисты принимают ряд мер, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. Материал для лабораторных исследований направлен в Анкару.

"Федеральное агентство по туризму призывает российских граждан учитывать данные сведения при планировании поездок, а туроператоров, реализующих туры в Турцию, информировать своих клиентов о вспышке сибирской язвы на территории страны", — говорится в сообщении.

Сибирская язва – острая зоонозная опасная бактериальная инфекция, протекающая у человека чаще в кожной форме, которая может быстро переходить в генерализованную инфекцию с поражением желудочно-кишечного тракта и легких. Человек, преимущественно, заражается от больных сельскохозяйственных животных в процессе ухода, переработки и употребления продукции.