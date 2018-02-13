РИА Новости, 13 февраля — Светлана Баева. Российских туристов в Египте теперь в четыре раза больше: в прошлом году страну посетили почти 100 тысяч наших соотечественников. Их не смутила даже необходимость добираться до курортов Красного моря через третьи страны. По динамике роста турпотока россияне оказались в числе лидеров.

О том, как будет развиваться ситуация после возобновления перелетов между Москвой и Каиром и появятся ли организованные туры в Египет, — в материале РИА Новости.

Красное море против черных гор

В 2017 году, по данным Управления по развитию туризма Египта, страну посетили 94 тысячи россиян, что на 378% превысило результаты 2016 года, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Для сравнения: в прошлом году в Египте побывали 37 тысяч туристов из Испании (прирост 214%), 177 тысяч — из Польши (164%), 53 тысячи — из Словакии (110%), 150 тысяч — из Франции (49%).

Причем сейчас россиянам приходится добираться в Египет самостоятельно, летать через Тель-Авив или, например, Стамбул (поскольку с ноября 2015 года организованный туризм и прямое авиасообщение между странами приостановлены). Это долго и дорого.

Стоимость перелета в Хургаду, которую предлагают системы бронирования авиабилетов, — от 21 тысячи рублей, время в пути — от 6 часов 55 минут.

"Можно купить два билета на двоих туда-обратно за 47 тысяч рублей. Вы скажете: мама миа, ну и цены, мы раньше втроем в "пятерке" за такие деньги неделю отдыхали, и я вместе с вами погрущу по былым временам", — писала известная блогер Соня Гудим.

Но российские туристы готовы на такие жертвы ради пляжей и подводных красот Красного моря. АТОР сравнивает турпоток в Египет и Черногорию: "94 тысячи граждан РФ — это больше, чем российский турпоток в Черногорию в прошлом году (хотя с Черногорией прямое авиасообщение не прекращалось)".

Но это не сравнится с былой активностью российских туристов на египетском направлении. Так, в 2014 году страну пирамид посетили 3,1 миллиона россиян. Тогда они принесли Египту 2,5 миллиарда долларов.

Дальше по земле

Рейсы между Москвой и Каиром могут начаться уже на следующей неделе. Но восстановит ли это турпоток? Ответ экспертов однозначный: новость хорошая, но этого мало.

В правовой службе АТОР уточнили: возобновление перевозки касается только Каира, дальше — по земле.

"Согласно указу президента России Владимира Путина, туроператорам рекомендовано "воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Арабской Республики Египет.

Теперь летать в Каир разрешено. До остальных курортов может быть организован наземный транспорт, запрета на такие перевозки в указе нет", — поясняет руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

По ее словам, ограничения не касаются самостоятельных туристов, они, как и раньше, могут путешествовать в Египет любым удобным для них способом.

Долгий трансфер

Но даже если прямые рейсы Аэрофлота и EgyptAir появятся в расписании, до возвращения организованного туризма еще далеко. Эксперты рынка уверены, что туры с длительным наземным трансфером вряд ли заинтересуют россиян.

"Сам Каир будет востребован у деловых и индивидуальных путешественников, но о массовом турпотоке можно говорить только после возобновления чартерной перевозки", — отмечает Дмитрий Горин, генеральный директор холдинга "Випсервис" и советник главы Ростуризма по транспорту.

Трансфер от Каира до курортов занимает около семи часов.

"Учитывая перелет, за это время можно до Таиланда добраться. Некоторые эксперты называют и цены на авиабилеты — 15-25 тысяч рублей. Плюс наземное обслуживание. В итоге туры получатся довольно дорогими", — полагает Горин.

К возвращению Египта готовы

Туроператоры, которые до запрета отправляли туристов в Хургаду, Шарм-эш-Шейх и другие курорты Египта, к возможному возобновлению рейсов в Каир также отнеслись без энтузиазма.

"На сегодняшний день мы не планируем организовывать туры на базе регулярной перевозки", — утверждает генеральный директор "Пегас Туристик" Анна Подгорная.

Существенно изменить ситуацию способны только прямые "курортные" рейсы.

"Активные продажи будут запущены, как только поступят все необходимые разрешения на прямую чартерную перевозку до курортов. Мы готовы к возвращению Египта. Уже сейчас со стороны принимающей компании подготовлено наземное обслуживание. Кроме того, туристы с Украины и Казахстана не приостанавливали посещение Египта, в связи с чем DMC (собственные принимающие офисы туроператора) работает в полном объеме", — поясняет специалист по связям с общественностью ANEX Tour Яна Кучегура. По ее словам, запросы от россиян есть.

"Мы ориентируемся на информацию от агентств, — добавляет она. — Если к лету чартерное авиасообщение возобновится, сезон вполне сможет быть успешным для направления".

В туристической рознице также подчеркнули, что российским путешественникам нужны чартеры. "Наши клиенты, которые раньше летали в Египет, ждут возвращения рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх: Каир им неинтересен. Да, кто-то спрашивает о турах в эту страну, но даже если откроются регулярные рейсы, вряд ли они поедут", — говорит гендиректор туристического агентства "Кинг Трэвел Сервис" Татьяна Шуленина. Многие туристы, кстати, считают, что ехать из Каира до курортов небезопасно.

Правда, в ряде компаний обещают организовать пакетные туры сразу же, как возобновится прямое сообщение. Так, руководитель PR-службы туроператора Tez Tour Russia Лариса Аханова сообщала, что компания сможет сформировать комбинированный тур с размещением в Каире, где стоимость ночи варьируется от 30 до 50 долларов за отель четыре-пять звезд, и осмотром пирамид. А во время трансфера силовыми структурами Египта будут предприниматься повышенные меры безопасности.

Согласно данным АТОР, переговоры о возобновлении чартерного сообщения могут пройти в апреле этого года.

Тем временем в Египте

Всего, по данным Министерства по туризму Египта, в прошлом году страна приняла 8,3 миллиона иностранных гостей. Это на 54% больше, чем в 2016-м (5,4 миллиона), но меньше, чем в пиковый 2010 год (14,7 миллиона).

"Заметно увеличился турпоток из Азии в Каир, Луксор и Асуан. Азия смягчила негативные последствия отсутствия российских и британских туристов", — уточняет издание Egypt today со ссылкой на Министерство туризма Арабской Республики Египет.

Но египетские власти рассчитывают на возобновление коммерческих рейсов и, соответственно, рост турпотока из России. "Возвращение российских рейсов и организованных туров может послужить массовым стимулом для туристов", — пишет Egypt today.