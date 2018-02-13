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Туризм
Туризм

Египет ждет российских туристов, а россияне — чартеров на курорты

08:0013.02.2018
(обновлено: 09:02 13.02.2018)
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© РИА Новости / Юрий СомовПерейти в фотобанкВерблюд и погонщик на берегу Красного моря в Египте. Архивное фото.Верблюд и погонщик на берегу Красного моря в Египте. Архивное фото.
© РИА Новости / Юрий Сомов
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РИА Новости, 13 февраля — Светлана Баева. Российских туристов в Египте теперь в четыре раза больше: в прошлом году страну посетили почти 100 тысяч наших соотечественников. Их не смутила даже необходимость добираться до курортов Красного моря через третьи страны. По динамике роста турпотока россияне оказались в числе лидеров.

О том, как будет развиваться ситуация после возобновления перелетов между Москвой и Каиром и появятся ли организованные туры в Египет, — в материале РИА Новости.

Красное море против черных гор

В 2017 году, по данным Управления по развитию туризма Египта, страну посетили 94 тысячи россиян, что на 378% превысило результаты 2016 года, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Самолет заходит на посадку. архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Из России в Египет будет совершаться около пяти авиарейсов в неделю
Для сравнения: в прошлом году в Египте побывали 37 тысяч туристов из Испании (прирост 214%), 177 тысяч — из Польши (164%), 53 тысячи — из Словакии (110%), 150 тысяч — из Франции (49%).

Причем сейчас россиянам приходится добираться в Египет самостоятельно, летать через Тель-Авив или, например, Стамбул (поскольку с ноября 2015 года организованный туризм и прямое авиасообщение между странами приостановлены). Это долго и дорого.

Стоимость перелета в Хургаду, которую предлагают системы бронирования авиабилетов, — от 21 тысячи рублей, время в пути — от 6 часов 55 минут.

"Можно купить два билета на двоих туда-обратно за 47 тысяч рублей. Вы скажете: мама миа, ну и цены, мы раньше втроем в "пятерке" за такие деньги неделю отдыхали, и я вместе с вами погрущу по былым временам", — писала известная блогер Соня Гудим.

Но российские туристы готовы на такие жертвы ради пляжей и подводных красот Красного моря. АТОР сравнивает турпоток в Египет и Черногорию: "94 тысячи граждан РФ — это больше, чем российский турпоток в Черногорию в прошлом году (хотя с Черногорией прямое авиасообщение не прекращалось)".

Но это не сравнится с былой активностью российских туристов на египетском направлении. Так, в 2014 году страну пирамид посетили 3,1 миллиона россиян. Тогда они принесли Египту 2,5 миллиарда долларов.

Дальше по земле

© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкГорода мира. Каир
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Города мира. Каир

Рейсы между Москвой и Каиром могут начаться уже на следующей неделе. Но восстановит ли это турпоток? Ответ экспертов однозначный: новость хорошая, но этого мало.

В правовой службе АТОР уточнили: возобновление перевозки касается только Каира, дальше — по земле.

"Согласно указу президента России Владимира Путина, туроператорам рекомендовано "воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Арабской Республики Египет.

© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкЛетящий самолет Airbus A-321 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото.
© РИА Новости / Нина Зотина
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Летящий самолет Airbus A-321 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото.

Теперь летать в Каир разрешено. До остальных курортов может быть организован наземный транспорт, запрета на такие перевозки в указе нет", — поясняет руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

По ее словам, ограничения не касаются самостоятельных туристов, они, как и раньше, могут путешествовать в Египет любым удобным для них способом.

Долгий трансфер

Но даже если прямые рейсы Аэрофлота и EgyptAir появятся в расписании, до возвращения организованного туризма еще далеко. Эксперты рынка уверены, что туры с длительным наземным трансфером вряд ли заинтересуют россиян.

 

"Сам Каир будет востребован у деловых и индивидуальных путешественников, но о массовом турпотоке можно говорить только после возобновления чартерной перевозки", — отмечает Дмитрий Горин, генеральный директор холдинга "Випсервис" и советник главы Ростуризма по транспорту.

Трансфер от Каира до курортов занимает около семи часов.

"Учитывая перелет, за это время можно до Таиланда добраться. Некоторые эксперты называют и цены на авиабилеты — 15-25 тысяч рублей. Плюс наземное обслуживание. В итоге туры получатся довольно дорогими", — полагает Горин.

К возвращению Египта готовы

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкРоссийские туристы в Шарм-эш-Шейхе
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Российские туристы в Шарм-эш-Шейхе

Туроператоры, которые до запрета отправляли туристов в Хургаду, Шарм-эш-Шейх и другие курорты Египта, к возможному возобновлению рейсов в Каир также отнеслись без энтузиазма.

"На сегодняшний день мы не планируем организовывать туры на базе регулярной перевозки", — утверждает генеральный директор "Пегас Туристик" Анна Подгорная.

Существенно изменить ситуацию способны только прямые "курортные" рейсы.

На территории одного из отелей Шарм-эш-Шейха. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Аналитики подтвердили, что цены в египетских отелях остаются самыми низкими
"Активные продажи будут запущены, как только поступят все необходимые разрешения на прямую чартерную перевозку до курортов. Мы готовы к возвращению Египта. Уже сейчас со стороны принимающей компании подготовлено наземное обслуживание. Кроме того, туристы с Украины и Казахстана не приостанавливали посещение Египта, в связи с чем DMC (собственные принимающие офисы туроператора) работает в полном объеме", — поясняет специалист по связям с общественностью ANEX Tour Яна Кучегура. По ее словам, запросы от россиян есть.

"Мы ориентируемся на информацию от агентств, — добавляет она. — Если к лету чартерное авиасообщение возобновится, сезон вполне сможет быть успешным для направления".

В туристической рознице также подчеркнули, что российским путешественникам нужны чартеры. "Наши клиенты, которые раньше летали в Египет, ждут возвращения рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх: Каир им неинтересен. Да, кто-то спрашивает о турах в эту страну, но даже если откроются регулярные рейсы, вряд ли они поедут", — говорит гендиректор туристического агентства "Кинг Трэвел Сервис" Татьяна Шуленина. Многие туристы, кстати, считают, что ехать из Каира до курортов небезопасно.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкРоссийские туристы в аэропортах Египта
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Российские туристы в аэропортах Египта

Правда, в ряде компаний обещают организовать пакетные туры сразу же, как возобновится прямое сообщение. Так, руководитель PR-службы туроператора Tez Tour Russia Лариса Аханова сообщала, что компания сможет сформировать комбинированный тур с размещением в Каире, где стоимость ночи варьируется от 30 до 50 долларов за отель четыре-пять звезд, и осмотром пирамид. А во время трансфера силовыми структурами Египта будут предприниматься повышенные меры безопасности.

Согласно данным АТОР, переговоры о возобновлении чартерного сообщения могут пройти в апреле этого года.

Тем временем в Египте

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЗарубежные страны: Египет
© РИА Новости / Антон Денисов
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Зарубежные страны: Египет

Всего, по данным Министерства по туризму Египта, в прошлом году страна приняла 8,3 миллиона иностранных гостей. Это на 54% больше, чем в 2016-м (5,4 миллиона), но меньше, чем в пиковый 2010 год (14,7 миллиона).

Пляж отеля Жасмин в египетской Хургаде
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Отели Египта показали максимальный рост загрузки за семь лет
"Заметно увеличился турпоток из Азии в Каир, Луксор и Асуан. Азия смягчила негативные последствия отсутствия российских и британских туристов", — уточняет издание Egypt today со ссылкой на Министерство туризма Арабской Республики Египет.

Но египетские власти рассчитывают на возобновление коммерческих рейсов и, соответственно, рост турпотока из России. "Возвращение российских рейсов и организованных туров может послужить массовым стимулом для туристов", — пишет Egypt today.

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