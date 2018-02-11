"Саратовские авиалинии" отменили рейс из Москвы в Орск на понедельник

САРАТОВ, 11 фев — РИА Новости, Эдуард Демьянец. "Саратовские авиалинии" после крушения в Подмосковье своего Ан-148 Москва — Орск отменили запланированный на понедельник рейс по тому же маршруту и обратно, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы авиакомпании Елена Воронова.

"Завтра рейс на Орск отменен", — сказала собеседница, пояснив, что соответственно отменен и обратный рейс.

По словам Вороновой, пассажирам, купившим билеты, вернут деньги.

Информацией о том, состоятся ли рейсы в этом направлении во вторник, представитель компании пока не располагает.

Читайте подробности о крушении Ан-148 в Подмосковье в онлайн-репортаже РИА Новости >>