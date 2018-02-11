Лавров назвал Байкал тем местом, куда хотел бы вернуться

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что озеро Байкал является тем местом в мире, куда он еще хотел бы вернуться.

"Озеро Байкал", — ответил Лавров на вопрос ведущей программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", в какое место в мире он хотел бы вернуться.

Говоря о своих увлечениях, министр рассказал, что любит играть в футбол.

Как известно, российский министр является давним болельщиком "Спартака" и регулярно, если позволяет график, посещает игры команды. Ранее Лавров в одном из интервью заявил, что у него есть телефон — подарок дочери — с символикой "Спартака".