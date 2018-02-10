На Эльбрусе нашли пропавшего альпиниста

НАЛЬЧИК, 10 фев — РИА Новости. Спасатели нашли альпиниста из Москвы, пропавшего на Эльбрусе, и спустили его вниз, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.

В субботу спасатели говорили, что отправились на поиски альпиниста из Москвы, который не вышел на связь, находясь на Эльбрусе. Сообщалось, что поиски будут идти на высоте около 4200 метров.

"Спасатели обнаружили альпиниста на высоте 5200 метров и помогли ему спуститься вниз на поляну Азау. От дальнейшей помощи спортсмен отказался", — сказал Беров.