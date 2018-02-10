Посол в Таиланде рассказал о росте российского турпотока

БАНГКОК, 10 фев – РИА Новости. Более 1,3 миллиона россиян посетили Таиланд в качестве туристов в 2017 году, сообщил РИА Новости посол России в этой стране Кирилл Барский.

"Должен с удовлетворением сказать, что объемы российского выездного туризма в Таиланд продолжают расти. У нас был небольшой спад в 2015-2016 годах, но уже начиная с 2017 года мы вновь увидели динамичный рост турпотока из России в Таиланд. В прошлом году число российских туристов, посетивших эту страну, составило 1 миллион 350 тысяч человек, увеличившись, по сравнению с 2016 годом, почти на 24 процента", — сказал он.

"Должен заметить, что это выше среднего показателя роста турпотока из России в зарубежные страны. Фактом также является то, что из стран Юго-Восточной Азии россияне в первую очередь выбирают в качестве места отдыха именно Таиланд", добавил посол.

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