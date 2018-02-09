Блогер из Абхазии решил объехать самые интересные места России

СУХУМ, 9 фев — РИА Новости. Предприниматель и блогер из Абхазии Денис Саманба отправляется в путешествие по России и намерен посетить самые интересные и красивые места страны, сообщает Sputnik Абхазия.

При этом у него нет какого-то определенного транспорта и даже заранее продуманного маршрута.

Делиться своими впечатлениями он будет в специальной рубрике Sputnik "Заметки абхазского путешественника".

По словам Саманбы, при слове "путешествие" воображение чаще всего рисует теплые страны, достопримечательности и экскурсии.

"А что если выйти из зоны комфорта, ничего не планировать и не выбирать апартаменты? Разве вкус жизни будет слабее? Нет, не думаю.

Скорее наоборот — он будет гораздо острее", — считает блогер.

Он рассказал, что "всегда вынашивал планы чего-то масштабного, в меру рискованного, наполненного скоростным рваным ритмом, и ждал подходящего случая".

Два года назад Саманба посетил Гонконг и Макао. Он признался, что любит технику и восточную культуру, что ему всегда было любопытно, какое место в этих странах занимает электроника, и насколько они ушли вперед. По признанию путешественника, очень многое там оказалось иным, чем ему представлялось ранее.

"Примерно те же вопросы интересовали меня о России", — заявил он.

Блогер напомнил, что Россия — самая большая в мире страна, на ее территорию приходится 11 часовых поясов, а расстояние с запада на восток больше диаметра Марса.

"Когда я говорю, что Россия прекрасна в любое время года, то часто в глазах слушателей вижу скепсис: точно не в зимнее, потому что зимой она одинакова. Суровые зимы, холод, снег, о какой красоте речь? Я постараюсь показать, что это не так", — рассказал Саманба.

"Абхазия граничит с Россией, наши торговые и экономические взаимоотношения тесно переплетены. В то же время порой нам не хватает знаний о русских людях, об их менталитете и понятиях. Часто мы вешаем ярлыки, говоря, что кавказцы более "правильные" за счет того, что трепетно хранят традиции и следуют им. Отчасти это так. Но насколько? Мы действительно так сильно отличаемся в вопросах чести и добродетели?" — задался вопросом абхазский блогер.

Он выразил надежду, что путешествие поможет ему глубже понять огромного соседа Абхазии, и пообещал, что будет рад поделиться своими наблюдениями.

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